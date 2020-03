Uppgifter: Ställer nu in hockey-VM

Allt fler mästerskap ställs in på grund av coronavirusets utbrott. Under tisdagen kom beskedet att sommarens fotbolls-EM ställs in och flyttas till nästa sommar.

Nu kommer besked om nästa mästerskap: nämligen vårens världsmästerskap i ishockey som är planerat att avgöras i Schweiz.

Enligt Viasat ställs mästerskapet in. Beslutet ska redan vara taget, men inte kommunicerat ännu.

Sveriges förbundskapten Johan Garpenlöv kommenterar beslutet i ”Viaplay Sport Live”.

– Så som hockeyvärlden ser ut så har jag svårt att se att det ska bli VM. Men vi måste avvakta det här beskedet, säger han.

– Man har gått på paus och inväntar beskedet, sedan får man gå i gång igen om det blir ett positivt besked vilket jag har svårt att tro, fortsätter han.

Ishockey-VM ser ut att ställas in

Internationella ishockeyförbundets ordförande René Fasel menar i sin tur att inget beslut är fattat om hur det blir med årets VM.

– Tyvärr kunde inte något större beslut gällande VM 2020 tas vid denna tidpunkt. Ägarna diskuterade situationen som råder kring coronaviruset, något som påverkat många länder, däribland deltagande nationer och andra andelsägare i VM, säger han i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har ishockey-VM för damer ställts in. Det gäller även b-gruppen där Sverige numera ingår.