Den nationella ligan har ställt in resten av säsongen och det blir ingen mer hockey för Rikard Grönborg och de andra i Schweiz förrän nästa säsong.

Nu skriver The Hockey News att VM, som skulle hållas i just Schweiz, kommer att ställas in och att beskedet lär bli officiellt inom de kommande dagarna.

– Beslut kommer nog när som helst att det blir inställt, säger Tre Kronors tidigare förbundskapten Rikard Grönborg, nu huvudtränare i Zurich.