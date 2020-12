Ilskan: ”Fult – sånt som måste bort”

Sveriges VM-premiär slutade i ett målkalas. Efter att Tjeckerna tagit ledningen i den första perioden kvitterade Juniorkronorna omedelbart, och sedan var det slut på dramatik.

Målen avlöste varandra och i matchens slutminuter satte Noel Gunler 7-1 till Sverige mot ett chanslöst Tjeckien.

Kort därpå rann det över för tjecken Filip Prikyl. När Oscar Bjerselius höll pucken bakom motståndarmålet med ryggen mot isen kom Prikyl in med en hög armbåge som träffade Bjerselius i huvudet.

Jonas Andersson rasar mot tacklingen

Tacklingen fick SVT:s expert att ryta ifrån.

– Det här är odisciplinerat och det här är fult. Jag hoppas han är okej. Det här är sånt som måste bort inom hockeyn, säger Jonas Andersson.

Prikyl straffades enbart med två minuters utvisning. Men något ytterligare mål lyckades Sverige inte pricka in under de sista minuterna. Tidigare under matchen visade Juniorkronorna upp ett imponerande spel i numerärt överläge som resulterade i tre mål.