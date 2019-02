Emil Bemström värvades inför säsongen in till Djurgården Hockey från Leksands IF - där han stundtals var bänkad och läktad under förra säsongen.

Men i SHL har han varit så långt från läktaren som det bara går att komma.

Faktum är att Bemström just nu toppar SHL:s skytteliga med makalösa 18 mål, och framför allt i powerplay har stortalangen visat att hans bössa är av yttersta kvalitet.

Succén har burit honom så långt att han i kväll fick debutera i Tre Kronor - efter att för en månad sedan varit Juniorkronornas främsta målskytt i JVM.

Målskytt direkt - hyllas stort

Och i sin debut i kväll kom det inte att dröja länge innan Bemström presenterat sig även på seniornivå i landslaget.

Redan i sitt andra byte direktsköt han in 1-0 från sin sedvanliga position vid vänster tekningscirkel.

– Det är hans första mål i landslaget. Det här har vi sett många gånger i SHL. En sensationell utveckling, säger kommentatorn Johan Edlund i C More.

Vidare fortsätter experten Johan Tornberg med att späda på med hyllningar:

– Det känns som att det är hans första puckkontakt. Och så hans omtalade direktskott vid stolpen där målvakten kommer i från. Häftigt.

Emil Bemström själv var nöjd efter den första perioden.

– Det var skönt. Kul att få göra mål här också, säger han.

Lagkamraten: ”Händer varje gång”

Adam Reideborn är lagkamrat med Bemström i klubblaget Djurgården.

Och i dag finns även Reideborn med Tre Kronor, men som andramålvakt vid dagens match. Vid ett speluppehåll kom C Mores Björn Oldéen att intervjua Reideborn, som bara skrattade när han såg målet:

– Det händer varje gång på träning när han skjuter, säger han i C More.

Matchen pågår och texten kommer att uppdateras...