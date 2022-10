Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Sam Hallam har en resumé som få andra tränare vid 43 års ålder kan mäta sig med. Tre SM-guld med en och samma klubb – endast den mytomspunne Tommy Sandlin har lyckats med den bedriften – och Hallam gjorde det med Växjö på blott nio år.

Så kom förra hösten.

Hallam var inne på sin sista säsong på det femårskontrakt han sajnat med Växjö och tankarna om en framtid utan Lakerskostymen på började snurra.

I samma veva deklarerade Johan Garpenlöv att han planerade att lämna uppdraget som förbundskapten för Tre Kronor.

Bitarna föll på plats, en kontakt mellan Växjös guldmakare och Tre Kronor togs (det var faktiskt Hallam som ringde det första samtalet) och tio månader senare sitter den 43-årige stockholmaren vid Hockeypuls poddmick med en mörkblå pikétröja där tre kronor broderats fast vid det vänstra bröstet.

– De senaste månaderna har varit väldigt speciella, erkänner Hallam.

Han fortsätter:

– Den korta storyn är att jag brukar krascha ihop efter säsongen.

Krascha?

– Ja, rent mentalt. Spelare lämnar, säsongen är slut, rutinerna försvinner. Sedan skrapar man ihop allt och börjar blicka framåt. I år blev det en övergång ganska direkt in i förbundets jobb. Det var resor till Finland under VM och arbetsrelationer som etablerades. Sedan kom augusti... Då blev det jäkligt tufft.

– Du är programmerad att 1 augusti börjar hockeysäsongen. Augusti kom och där satt jag hemma runt köksbordet. Det har varit väldigt upp och ned faktiskt.

Med bara några veckor kvar till den första landslagsturneringen – Karjala Tournament – börjar Hallam ändå känna sig varm i kläderna.

– Jag ska inte säga att jag är helt inne i det än, men jag börjar verkligen tycka att det är jäkligt roligt.

Hallam har skrivit ett kontrakt till våren 2026. Foto: NIKLAS LARSSON / BILDBYRÅN

Hallam tar, som bekant, över ett landslag som varit medaljlöst i varje mästerskap som spelats sedan VM 2018 då Sverige tog guld i Köpenhamn.

På grund av de skrala resultaten har Tre Kronor också rasat på världsrankingen. Efter fiaskoinsatsen i Riga-VM var Sverige nere på sin lägsta placering i historien – en sjundeplats – men under det senaste landslagsåret har landslaget lyckats kravla sig upp till en femteplats.

– Mitt jobb handlar om att ta medalj i mästerskap, det är prio ett. Och i grund och botten ska en organisation byggas runt laget som är redo att lotsa oss mot gulden, slår Hallam fast.

Alla ser dig som frälsaren just nu efter tre tuffa resultatmässiga år med Johan Garpenlöv. Är du den där frälsaren som alla söker efter?

– Det är jag definitivt inte. Det pågår ett stort förändringsarbete i hela förbundet, hur man sätter ihop staben och organisationen runt tävlingsverksamheten. Jag är en del av det. Pressen som finns på mig... Just nu är jag ganska populär, jag har inte förlorat en enda match än. Vi ska börja tävla i november i Karjala. Resultaten där kommer påverka hur det låter kring oss i Tre Kronor, men just känner jag inte av en resultatpress. Men den kommer nog infinna sig, särskilt inför VM.

Plockat in tidigare konkurrenten

Sedan fjolårssäsongen tog slut har Hallam byggt sin landslagsstab. Först värvades Stefan Klockare, den tidigare Skellefteå- och Örebrotränaren, in som assisterande förbundskapten.

Ett oväntat drag.

– Det handlar om att man vill omge sig med så mycket kompetens det bara går. Jag vet att Stefan besitter enormt stor erfarenhet efter tiden i Skellefteå. Det var ett lag som alltid kom in i säsonger med någonting nytt, de har ett starkt grundsystem men de är inte nöjda med det. Stefan har varit en stor del i det arbetet.

– Och han är en duktig istränare. Vi har alla våra styrkor och svagheter, men ska man kategorisera ned vad man gör som hockeycoach, så är jag säker på att Stefan är en mycket bättre istränare än mig.

Boumedienne under kvalet mellan Brynäs och HV71 2021. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Efter Klockar-rekryteringen har Josef Boumedienne även presenterats som ny assisterande general manager. Han kommer bli Tre Kronor-stabens förlängda arm i Nordamerika, men det kan hända att han även dyker upp på tränarbänken i mästerskapen.

– Vi får hitta ett arbetssätt under år ett, men i grund och botten ska Josef sitta i Columbus där han är verksam som assisterande GM. Den staben han har där borta har full koll på NHL och AHL, och det är de svenska killarna vi vill följa. Han har också tillgång till bra analysverktyg som vi får användning av. Josef kommer vara på plats i Europa under landslagsturneringar, framför allt när det drar ihop sig till mästerskap i maj.

Står han på bänken med dig?

– Vi tittar lite på det. Jag vet att Josef älskade det han fick göra i Brynäs.

Platsen bredvid Stefan Klockare kommer under säsongen 22/23 annars vara vikt åt olika SHL-tränare, som kommer lånas in från klubbarna under landslagsbreaken.

Leksands assisterande coach Mikael Karlberg blir först ut att testas i det nya experimentet.

– Vi stoppade efter Stefan Klockare. Vi startade inte i gång en rekryteringsprocess när vi inte visste exakt vad vi vill ha. Under den här säsongen kommer vi ta in coacher till alla turneringar. Det lär bli assisterande tränare, men vi får se, det kanske blir en huvudtränare som vill komma i väg en vecka.

Roger Rönnberg eller?

– Ja, absolut. För grabbarnas skull i Frölundaborg, haha.

Hallam kan se framför sig att en av de inlånade SHL-tränarna under 22/23 kommer få jobbet permanent i framtiden.

– Har man intresse och ambition av att vara en del av det, då kan det här vara en väg in. Vi kommer titta under året vad vi ska ha till säsong två, för då ska vi förmodligen ha en permanent assisterande coach. Men det här blir den bästa lösningen under år ett.

Då ska den nya spelboken vara klar

Förbundskaptenen för Sveriges landslag arbetar inte enbart för att Tre Kronor ska lyckas på mästerskap. Jobbet är bredare än så.

Något Sam Hallam börjat inse.

– Jag hade nog inte föreställt mig hur mycket som försiggår inom förbundets regi. Jag är nästan lite överväldigt av det, alla avdelningar och hur brett alla jobbar.

På hans bord ligger att forma framtidens förbundshockey, hur Sverige ska spela internationellt.

Hallam sitter just nu tillsammans med andra tränarkollegor på förbundet och arbetar fram en ny spelbok, som ska växa fram successivt under den här säsongen. Men det finns saker Hallam vill trycka på redan här och nu:

– Oavsett om det är mästerskap eller om det är ett slutspel, så handlar det om beteende. Vi kan inte rita oss till allt. Det handlar om vilket språk vi använder, vilka signaler vi skickar. År ett är till för att sätta den här spelboken, som vi sedan ska implementera bredare i hela förbundet.

Sam Hallam-ishockeyn på landslagsnivå kommer vi inte få se förrän 23/24, då?

– Frågan är när. Den kommer ändras under tiden också, det är ett levande dokument. Gör vi något bra i år, då kommer vi ta med det, men det kommer skruvas på saker inför 23/24. Men jag vill inte säga att det är en Sam Hallam-hockey, utan det är fler inblandade. Vi kommer fram till saker tillsammans, och det kan hända att vissa delar ska skilja sig lite. Ska vi styra lika hårt på U17-U18 som vi gör på senior?

Varför skulle man inte vilja att det ser likadant ut, så när en spelare kommer upp i A-laget känner den redan igen spelsättet?

– Det handlar om ett lärande. Jag är inte säker på att vi ska styra våra 17-åringar som spelar turneringar som Hlinka lika hårt i alla delar. Vissa saker kanske ska växa fram.

Som att främja offensiven och kreativiteten hos dem?

– Klart att det finns mer optimism hos en 17-åring, ja, men vårt jobb är att vinna hockeymatcher i alla landslagströjor. Det spelar ingen roll om det är junior eller senior. Men det är lätt att sätta en playbook – så här gör vi, punkt. Och sedan blir det lika överallt, men vi måste ha en playbook som är hållbar över tid och skapar utveckling. Då kan det skilja sig mellan hur Team 18 och Tre Kronor gör saker.