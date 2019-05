Lundqvist sågas i Finland: ”Medioker”

Det finländska VM-laget har inte en enda NHL-spelare i truppen, men har ändå överraskat stort i VM.

Nu ställs Finland mot ärkerivalen Sverige som, till skillnad från Lejonen, kryllar av NHL-stjärnor.

21 stycken, närmare bestämt.

Tre Kronor är storfavorit att vinna kvällens kvartsfinal, men kommer från en minst sagt svajig sista gruppspelsmatch mot Ryssland, som man förlorade med 4-7 efter en blågul kollaps i den andra perioden.

Det svenska laget gav bort puck efter puck i egen zon och ryssarna hade stundom lekstuga med det svenska försvaret. I kväll hoppas Finland på en repris.

Hufvudstadsbladets krönikör Filip Saxén menar att Lejonens hopp mot Tre Kronor är att det svenska laget fortsätter darra i defensiven.

”Henrik Lundqvist medioker i VM”

Och han pekar ut Henrik Lundqvist som den stora nyckelspelaren. Om Lundqvist spelar bra kommer Sverige gå vidare till semifinal, om inte – då har Finland chansen att chocka.

”Det är ingen mindre än Henrik Lundqvist som vaktar det svenska målet i torsdagens kvartsfinal. I normala fall skulle kungen av New York framkalla både skräck och avund i Finland men hittills i VM, och också under NHL-säsongen, har Lundqvist inte alls varit den fantastiska stjärna som vi varit vana att se under tidigare säsonger”, skriver han i sin krönika”.

Saxén fortsätter:

”Klarar han av att samla sig och hitta sin egen nivå kommer Sverige att ta sig till semifinal. Om han fortsätter som hittills den här säsongen kan lejonen – trots sina enorma problem med målskyttet – sätta tre puckar i Tre Kronor-målet och då har Finland chansen att ta sig till semifinal”.

Han kommer också med en känga till det svenska försvaret hittills under VM.

”I VM i Slovakien har Lundqvist varit medioker. Det har sett ut som om han överspelat många situationer och helt enkelt försökt för mycket. Han har inte heller fått det stöd han behövt av ett minst sagt virrigt svenskt försvar”.