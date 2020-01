Juniorkronorna säkrade sin tolfte raka gruppseger i JVM via 6-2 mot Slovakien.

Men i slutminuterna åkte den svenske backstjärnan Rasmus Sandin, till vardags i Toronto Maple Leafs, på en slashing på handleden och åkte rätt ut i omklädningsrummet, varpå heta känslor uppstod.

Efter matchen berättades Sveriges lagläkare Ryan Allenby att backstjärnan fördes till sjukhus för att röntgas. De efterföljande beskeden under tisdagskvällen från förbundskapten Tomas Montén var försiktigt positiva.

– Sandin har ingenting trasigt, så vi får se hur han mår framöver. Han är day-by-day som man säger, sa Montén.

Positiva beskedet för Rasmus Sandin

Under onsdagen, nyårsdagen, fanns Sandin inte med under träningen tillsammans med övriga laget när de gick på is.

– Smärtan har lagt sig mer eller mindre, det gör lite ont men han kommer ut på isen nu, säger lagläkaren Ryan Allenby.

Efter träningen kommer dessutom positiva besked inför kvartsfinalen mot Tjeckien.

– Han kommer att spela i morgon, säger Allenby.

Lagläkaren vill inte berätta om stjärnbacken spelar på smärtstillande sprutor.

– Det har jag inga kommentarer till.

Juniorkronorna möter Tjeckien på torsdag kväll klockan 20.00 i Ostrava.

