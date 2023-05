Finska ilskan – efter svenska segerhånet

Det blågula segertåget fortsätter.

Tre Kronor vann under måndagskvällen mot Finland – i Finland – efter en straffrysare och har därmed fått en perfekt start på hockey-VM.

För grannlandet i öst var det det andra nederlaget på kort tid. Man hade knappt hunnit hämta sig efter lördagens svenska seger i Eurovision Song Contest, där förhandsfavoriten Loreen snuvade främste utmanaren Käärijä på trofén.

Den senaste tiden har Tre Kronor använt sig av Loreens seger i en slags psykologisk krigföring mot finländarna. Inför matchen i Tammerfors spelades vinnarlåten ”Tattoo” i VM-arenan, detta då svenskarna hade den som sin önskelåt under uppvärmningen.

Svenska hånet efter segern mot Finland

Efter matchen fortsatte pikarna.

Strax efter att Lucas Raymond avgjort med en kylig straff mellan benen på den finske målvakten Emil Larmi skickade Tre Kronor ut en tweet på sitt officiella konto.

Inlägget innehöll fyra bilder på jublande svenskar.

Och en textrad hämtad från Loreens låt.

”And all I care about is you, you're stuck on me like a tattoo”.

Tweeten har fått spridning och i Finland konstaterar man bittert att svenskarna fortsätter att strö salt i deras sår.

”I Sverige vrider man en kniv i finländarnas sår”, skriver Iltalehti.

Även Ilta-Sanomat skriver om svenskarnas önskan att få höra låten i VM-arenan.

Matchhjälten Lucas Raymond påstår att han inte vet vem som ligger bakom önskemålet.

– Det är en bra låt och jag är glad att den vann. Men du borde fråga Rasmus Sandin, han gillar verkligen Eurovision och kommer att berätta mer, säger Raymond till tidningen.

Rasmus Sandins svar?

– Jag hade faktiskt inte hört låten innan. Jag har aldrig riktigt följt Eurovision, speciellt inte i Nordamerika. Men han (Raymond) är en fruktansvärd dåre och en barnslig kille, säger han och skrattar.

