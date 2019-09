Sommaren 1986 draftades Tre Kronors nuvarande förbundskapten Johan Garpenlöv av Detroit Red Wings.

Till säsongen 1990-1991 hade den tvåfaldige SM-guldvinnaren Garpenlöv anbud från NHL-klubben om att bli överplockad.

Det fanns bara ett problem: Djurgården ville inte släppa honom.

Johan Garpenlöv om bråket med Djurgården

I Sportkanalens program ”Wikegård vs” berättar Garpenlöv för programledaren Niklas Wikegård om bråket med Djurgården som även involverade Mats Sundin.

– De har inte hållit den linjen de sa att de skulle göra. Jag känner mig sviken. Som jag ser det finns det ingen annan anledning för mig än att åka, säger en då 22-årig Garpenlöv i ett inslag som sänds i programmet.

Garpenlöv utvecklar.

– Under sommaren fanns det ett visst datum där Djurgården skulle få betalt av Detroit. Det drogs i gång en process där jag hamnade i kläm, berättar Garpenlöv i Sportkanalen-programmet ”Wikegård vs”.

– Djurgården hotade mer eller mindre med att stänga av mig på livstid i Europa. Jag vågade inte riktigt dra, som 22-åring visste jag inte om jag skulle färga ordentligt i NHL. Jag valde att stanna, säger Garpenlöv.

”Sudden åkte och gömde sig”

Sedan hände något.

Året innan, 1989, hade lagkamraten Mats Sundin som förste svensk draftats som etta av Quebec Nordiques.

Djurgården ville inte heller släppa Sundin.

– Han åkte mer eller mindre och gömde sig för Djurgården. Han ville spela i Quebec, säger Johan Garpenlöv.

Förbundskaptenen berättar att hans krav den sommaren var att om det skulle lösa sig med Sundin så krävde även Garpenlöv att få åka över.

Till slut kulminerade situationen under en försäsongsmatch mot Huddinge.

– Precis innan värvningen kommer Ingvar ”Putte” Carlsson och säger att det löst sig med Sudden. Att de lät honom åka. Jag fick det rakt i ansiktet, ingen hade sagt något till mig innan, berättar Garpenlöv.

– Jag började fundera, tankarna gick. Jag åkte några varv på isen innan jag drog av klubban i sargen där ”Putte” och de andra stod. Sedan lämnade jag isen och åkte hem. Några dagar senare satt jag på flyget till USA, säger Johan Garpenlöv i programmet.

Garpenlöv gjorde sedan tio säsonger i NHL innan han avrundade karriären med spel i Djurgården 2000-2001.

En säsong som slutade med SM-guld under Hardy Nilssons ledning.

Wikegård VS med Johan Garpenlöv sänds på Sportkanalen i kväll den 26 september klockan 21.30 och finns även att se på C More