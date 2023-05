Rasmus Sandin tvingades lämna gruppfinalen mot USA efter Michael Eyssimonts bryska hantering av Tre Kronor-stjärnan.

Eyssimont tilldelades ett matchstraff för knätacklingen och ett dygn senare står det nu klart att han stängs av i kvartsfinalen mot Tjeckien. Det meddelade IIHF under onsdagen.

Rasmus Sandin var tillbaka på is under Tre Kronors första träning i Riga under kvällen. Han klev dock av efter 20 minuter och fick behandling efteråt, vilket gjorde att han inte kunde möte den svenska presskåren efteråt.

Sandin är eventuellt tillbaka i spel mot Lettland torsdag kväll.

– Vi får ta ett beslut i kväll eller i morgon förmiddag beroende på vad läkarna säger, Sam Hallam.

