Dimitrij Jaskin, Tjeckien

Har delat ut ett par riktigt vidriga efterslängar i VM, och dessutom slängt sig som en trasdocka vid flertalet tillfällen där han varit den som mottagit en smäll. En spelare som är omöjlig att tycka om efter vad han visat upp här i VM, ja om en inte är tjeck då så klart, och som skulle ha fått matchstraff mot Schweiz då han crosscheckade Yannick Weber i halsen där en av få helt oskyddade delar på en hockeyspelares utrustningsprydda kropp finns. Ett fegt och lågt påhopp på en oskyddad Weber. Jaskin riskerar nog att stängas av i efterhand för den.

Foto: BILL BOYCE / AP FR84052 AP

Darnell Nurse, Kanada

Med sina 100 kilo är Nurse en av VM:s tyngsta backar och när temperaturen skruvas upp i ett slutspel så gör också ”sjuksköterskans” humör också det. Stereotypisk kanadensare som gör exakt vad som helst för att få motspelare ur balans och som ofta kan gå över gränsen för att lyckas med sitt uppdrag. En av hela NHL:s mest utvisade den gångna säsongen då han drog på sig 87 utvisningsminuter, och många av utvisningarna kommer när han inte hinner med i tempot.

Nurse under Kanadas match mot Finland. Foto: PETR DAVID JOSEK / AP TT NYHETSBYRÅN

Radko Gudas, Tjeckien

Har nått tresiffrigt i utvisningsminuter i mer än hälften av hans tio säsonger i Nordamerika, och är en av 10-talets mest avskydda spelare i NHL då han gång efter annan har delat ut smällar som varit lika otäcka som avskyvärda. 2017 stängdes han av tio matcher efter att ha slagit Mathieu Perrault i nacken med klubban, och 2015 attackerade han Mika Zibanejad med en huvudtackling som Ken Campbell på The Hockey News krävde 20 matchers avstängning för. Gudas har dock lugnat ned sig och hittills i VM varit rätt lugn, men när det hettar till så vet alla vad han är kapabel till…

Radek Faksa och Radko Gudas, till höger. Foto: GEPA PICTURES/ ANDREAS PRANTER / GEPA PICTURES BILDBYRÅN

Jevgenij Malkin, Ryssland

Faktiskt en av de mest utvisade spelarna i NHL den gångna säsongen, och Malkin har visat under säsongen att hans humör är lika svårt att tygla som den vildaste av vargar. Hade en uppmärksammad situation vid ett möte med Philadelphia Flyers tidigare i år där han svingade sin klubba mot Michael Raffls ansikte men missade med bara någon centimeters marginal vilket fick flera att starkt kritisera Malkin. Har också flera gånger under karriären delat ut små tjuvsmällar som är svåra att se men som kan ge tuffa skador. Visat upp ett kasst humör hittills under VM också.

Jevgenij Malkin. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Nikita Zadorov, Ryssland

Zadorov gör allt för att hans lag ska vinna, och visst kan det vara älskvärt. Om man är i hans - eller håller på hans - lag. Men möter du honom så är han en fysisk terror som du sällan kommer ut från en duell med utan att ha fått en smäll eller ett fult slag. Zadorovs humör kan ibland gå alldeles för långt över styr och ibland har han uppträtt som en lightversion av Radko Gudas vilket inte är den mest smickrande jämförelsen.