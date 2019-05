Efter ryktena – vill locka över honom

2017 räddade Henrik Lundqvist samtliga kanadensiska straffar när Tre Kronor tog sitt första guld på fyra år och bröt just Kanadas guldtrend då de var tvåfaldiga regerande världsmästare.

Med klockan framvriden två år så är det nu Tre Kronor som är tvåfaldiga världsmästare, och i Slovakien har världsmästerskapet nu nått sin sista vecka.

Tre Kronor har chansen att bli historiska om de försvarar sitt guld, och i jakten på att skrivas in i historieboken så är Henrik Lundqvist återigen den sista utposten.

Mot Schweiz visade Lundqvist storform och räddade flertalet schweiziska superlägen.

Och hittills har 37-åringen trivts som fisken i vattnet här på VM.

– Det har varit väldigt kul, vi har fått bygga laget steg för steg. Och jag tycket vi jobbat bra på detaljer i vårt spel som kommer göra oss bättre framöver. Vi har mött många lag som vill dra ned på tempot men vi gör allt vi kan för att hålla uppe tempot så det ska vi vara nöjda över, att vi inte faller in i deras spel liksom.

Hur är det att vara här och konkurrera med Jacob Markström och Jhonas Enroth?

– Man fokuserar bara på sig själv och jobbar med det, och tar varje dag som en möjlighet att jobba inför nästa match.

Lundqvist om klubbens ombyggnation: ”Viktigt”

Att Henrik Lundqvist ens blev aktuell för VM kom som en följd av att New York Rangers för första gången sedan 2004 misslyckades att ta sig till slutspel för andra året i rad, 2010 missade laget också slutspel men redan året därpå nådde de Stanley Cup igen och 2014 gick de hela vägen till final.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Som en följd av de två misslyckade åren har nu också Rangers varit öppna med att en föryngring och ombyggnation av truppen väntar

I sommarens draft har föreningen två val i förstarundan då de utöver sitt andra val även väljer som 20:e lag efter trejden mitt under säsongen som skickade Kevin Hayes till Winnipeg Jets för utbyte mot just valet samt forwarden Brendan Lemieux.

– Det blir en viktig sommar för vår organisation, vi har många val i förstarundorna. Vi får väl se om det blir Jack Hughes eller Kaapo Kakko, men det är spännande för Rangers och det ska bli kul att se hur det går.

Kakko har ju gjort succé här i VM, har du följt honom något och vad gillar du mest med honom som spelare?

– Han är stor och stark, och kan hantera det fysiska spelet och det tilltalar mig väldigt mycket. Man ser här i VM att han tar för sig på ett bra sätt också.

Erik Karlsson till Rangers? ”Vill ha honom”

Utöver de tidiga draftvalen så kan dessutom mycket mer hända under sommaren för New York Rangers då klubben har massor av pengar att röra sig med under lönetaket, då bland annat Mats Zuccarellos byte till Dallas Stars lämnade klubben med pengar att röra sig med på marknaden.

En av många spelare som under sommaren kommer att vara tillgänglig är den svenska superstjärnan och offensive backen Erik Karlsson.

Just nu spelar Karlsson final i den västra konferensen där segraren mellan hans nuvarande klubb San Jose Sharks och St Louis Blues ställs mot Boston Bruins i Stanley Cups final.

Under de senaste veckorna har det också börjat florera en hel del rykten om just Erik Karlsson till New York Rangers.

Något som får Henrik Lundqvist att skina upp som en sol när det kommer på tal under vår intervju.

– En sån spelare av den kalibern skulle betyda otroligt mycket för ett lag för oss, eller vilket lag som helst för den delen. Men som jag sagt så är den här sommaren viktig för vår organisation, dels med draften där vi har många val och vi har mycket ”capspace” också, säger han och fortsätter:

– Det har varit lite rykten om Erik och andra spelare så vi får se vad som händer.

Foto: SETH WENIG / AP TT NYHETSBYRÅN

Du kommer inte skicka sms eller så och försöka locka honom lite i extra i sommar?

– Ja, vi får se. Det är så otroligt viktigt beslut av honom och hans familj, så man vill inte ligga på för mycket. Men jag tror han kommer få höra från många spelare i ligan då han är en skicklig spelare som kan vara skillnaden så det är klart vi vill ha honom.

Vill se Mika Zibanejad som nästa lagkapten

I Rangers till hösten kan det utöver Lundqvist och Karlsson även eventuellt komma att bli en svensk lagkapten.

Enligt fåglar som tisslat och tasslat från det stora äpplet så är nämligen Mika Zibanejad en av lågoddsarna om att bli nästa lagkapten.

Något som Henrik Lundqvist gärna skulle se bli verklighet.

– Ja, absolut. Så som han vuxit det här året. Det är en jättebra kille som var vår bästa spelare i år också, sen får vi se hur laget ser ut efter sommaren men han bör absolut vara med i mixen.

Avslutningsvis, det blev ju en del snack efter en intervju där du sa att det inte var givet att du skulle spela klart kontraktet med Rangers…

– Det blåstes upp alldeles för mycket så jag är klar att prata om det nu, avslutar Lundqvist.

