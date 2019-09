Dagen hockeyspelare väntat på under en hel sommar är här.

Tio lag fyllda av förväntansfulla spelare är nog just nu redan på plats eller åtminstone på väg till samling inför kvällens seriepremiär av SDHL.

Men pirret de svenska spelarna vaknade upp med i morse är bortblåst.

Bortblåst av ett skandalöst tajmat pressmeddelande som mer känns som en medveten högerjabb i solar plexus än en logisk följd av en tragisk strejk.

Utan att ha meddelat huvudparten (spelarna) i strejken så gick förbundet tidigare ut i dag och meddelade på sin hemsida att fyrnationsturneringen i Luleå i november var inställd som en följd av strejken. Jag tar det igen: UTAN att ha meddelat spelarna.

Visst. Att Kanada, Finland och USA inte kan vänta på ett besked ända in i november då fyrnationsturneringen skulle spelas är inte annat än logiskt. Resor ska planeras och flygbiljetter ska bokas. Just nu har ju inte heller Sverige ett landslag att ställa på isen då strejken fortfarande är ett faktum och beslutet i sig är det inte så mycket att säga om.

Och visst går det att peka på att Damkronornas spelare gjorde just samma sak när de dagar innan en turnering i Finland gick ut och meddelade att de skulle strejka - men det är inte ett förbunds sak att ”ge tillbaka”. Förbundet borde veta bättre och meddela en sån här sak på rätt sätt. Inte som de gjorde i dag.

Men var beslutet tvunget att meddelas via ett pressmeddelande dagen för premiären av SDHL? Nej.

* * *

Förbundets tajmning och hanterande av kommunikationen i det här fallet är under all kritik och känns så fel att det är svårt att ta in.

Tänk er då hur de aktuella landslagsspelarna i Sverige känner på väg till sina matchsamlingar?

I en tid av annars positiva vindar runt damhockeyn i Sverige där ett unikt tv-avtal med C More och SVT samt ett miljonavtal med transportjätten DHL så kommer nu ändå den här veckan att kommas ihåg för ett av de sämst tajmade beskeden någonsin.

Och frågan vi alla ställer oss nu är varför?

Varför har förbundet tagit svensk damlandslagshockey som gisslan och hanterat dem på ett sätt jag inte trodde att ett landslag år 2019 kunde hanteras?

Varför har förbundet ens satt sig i en sits att hamna i den här situationen när det inte precis är något som hänt på en dag utan snarare en långdragen och allt för uppenbar ohållbar situation?

Jag har ärligt inget svar.

Allt det här luktar bara så unket och att det plötsligt är ett par gubbar som uppenbarligen inte visat intresse för Damkronorna tidigare som nu ska hantera den här strejken och kommunicera den utåt från förbundets sida är lika tråkigt som illa hanterat.

I en intervju med Aftonbladet berättar Erika Grahm att Damkronornas relation med landslagschef Tommy Boustedt är frostig och så klart är den det - fram till att strejken bröt ut så hade han inte sträckt ut en enda hand till spelarna i laget under flera års tid.

* * *

Förra säsongen kallades SHL för hockeymördare framför allt av den anledningen att tuffare licenskrav skulle införas i svensk herrishockey.

Jag är rädd för vad förbundet kan komma att kallas på SDHL-läktarna i kväll...

LÄS MER: Därför kan damernas strejk dra ut på tiden

LÄS MER: Förbundskaptenen får munkavle av förbundet