En knapp vecka har löpt förbi efter de mäktiga scenerna i Tegera Arena då en fullsatt hockeyhall hyllade Tobias Forsberg, en av Leksands moderna hjältar, i flera minuter.

Matchstarten blev till slut förskjuten eftersom supportrarna inte ville sluta applådera och skandera Forsbergs namn.

– Det är faktiskt svårt att smälta. Det var så mycket känslor som bubblade. Jag var på Leksands 100-årsfirande och då var det mer av en klump i magen. Allt var så nytt. Den här gången gick jag in i det med känslan av att jag ville njuta av varje sekund. Och det gjorde jag verkligen. Det var så jäkla skönt, berättar ”Tobbe” som fick frågan av Leksand innan säsongen startade:

– De hörde av sig ganska tidigt, det var väldigt bra. Då hann jag samla ihop familj och vänner. Det var fint att dela det med dem.

Med sig ut på isen hade han storebrorsan Johan och frun Filippa.

– Jag ville ha dem där. Jag har så många att tacka för hela hockeykarriären och det är svårt att hinna med allihopa. Det hade nog behövts en hel period för att tacka alla som hjälpt mig under karriären och efter skadan, men jag kände att jag fick säga det jag ville ute på isen.

Johan, Filippa och Tobias. Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

Det var inte bara Tobias eller familjen som var märkbart tagen efter ceremonin. När forwarden Carter Camper intervjuades i den första periodpausen, efter att ha gjort tre mål för Leksand, dedikerade han insatsen till Tobias Forsberg.

Han erkände också hur känslosam hyllningen blev för honom personligen.

– Det var speciellt att ha honom här i kväll, ceremonin var väldigt känslosam. Men vi fick energi av det också, sa Camper i C Mores sändning.

Forsberg var tacksam över Campers ord – och prestation:

– Jag blev lättad när han hängde tre kassar direkt, säger ”Tobbe” och skrattar:

– Det var bra att det inte blev tvärtom i alla fall. Att Luleå gjorde fem snabba. Det var skönt att se och jag är bara glad om jag kunde ge Leksand lite bränsle.

Blev förlamad under en hockeymatch

Det var i Tegera Arena som Forsberg skadade sig så allvarligt under en mellandagsmatch mot Almtuna 2018 att han blev förlamad från armhålorna och nedåt.

Tiden efter skadan har ägnats åt rehabilitering och helande, men även åt diverse hockeyprojekt.

Förra säsongen agerade Forsberg expert under C Mores hockeyallsvenska sändningar, men den delen av hans liv är numera lagd på is.

– Tills vidare är det ett avslutat kapitel. Det var väldigt kul och jag är tacksam till C More för att jag fick göra det, men jag känner att jag vill trycka gasen i botten för det här andra jag ska göra.

Ja, för Tobias Forsberg har nämligen hoppat på ett nytt jobbtåg, som börjar tuffa i gång på allvar den här hösten.

– Jag har egentligen nyss börjat. Vi startade hemsidan, tobiasforsberg.com, nu i oktober och det har varit ett stort gensvar. Det är jag enormt tacksam för, att många vill lyssna på min historia. Föreläsningen heter 'Nya Perspektiv' och det är precis det jag vill dela med mig av. Vad vi har runtomkring oss, vad vi kan vara tacksamma för. Du behöver inte bryta nacken för att känna den tacksamheten.

Hur länge ser du dig själv föreläsa?

– Jag ser det här som min nya karriär. Nu är jag inne i det. Jag har skrivit materialet under en lång tid och verkligen tänkt vad jag vill få ut av det här. Jag har annars alltid varit i lag, men nu kan jag inte skylla på en back för att han slår dåliga pass, för nu är det bara jag. Det är väldigt skoj faktiskt.

