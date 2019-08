I december förra året drabbades Leksands Tobias Forsberg av en allvarlig nackskada i mötet med Almtuna – en skada som har gjort honom rullstolsburen och delvis förlamad.

Sedan dess har Hockeysverige dess stått enat i stödet till 31-åringen. Under lördagen möttes NHL-stjärnor och tidigare SHL-stjärnor i en välgörenhetsmatch för Leksandsprofilen.

Där kunde man bland annat se Mattias Ekholm, Filip Forsberg, Pelle Prestberg,

– Det var självklart givet för mig att ställa upp när Mattias Ekholm hörde av sig om matchen tidigare i sommar. Vi vill alla hjälpa till, det här är det viktigaste vi kan göra, sa Filip Forsberg.

– Vi är glada och enormt tacksamma över detta stöd, sa Tobias Forsbergs agent Michael Reander.

Tobias Forsberg på plats i Mora

Under matchen zoomade tv-kamerorna in på Tobias Forsbergs vip-box där C Mores Lasse Granqvist och Harald Lückner hade varit och pratat med honom.

Kommentatorn Lasse Granqvist och expertkollegan Harald Lückner hade hälsat på Forsberg innan matchen.

– Han har avböjt intervjumedverkan men hälsade att han var rörd över det stödet han fått av hela hockeysverige, säger Lasse Granqvist i C Mores sändning.

– Jättekul att träffa Tobias och han var hedrad över det som sker i kväll och skett över en halv säsong. Det var han oerhört tacksam över, fortsätter C Mores expert Harald Lückner.

Westerling: ”Blev bra mycket större än vad det var tänkt”

Jonas Westerling var en av initiativtagarna till välgörenhetsmatchen.

– Det tog ett tag innan det blev officiellt hur allvarlig Tobbes skada var. Tobbe är en ikon i Leksand och jag tänkte att det var en bra grej med tanke på att Mora och Leksand är stora konkurrenter att vi går ihop tillsammans och gör någonting fint. Det blev bra mycket större än vad det var tänkt från början, säger han i C More.

Matchen pågår