Tidigare Tre Kronor-spelare åtalas för våldtäkt och misshandel

Den tidigare elithockeyspelaren, med meriter från spel i Tre Kronor, häktades i maj 2021 misstänkt för misshandel, försök till våldtäkt och våldtäkt. Två år senare väcks nu åtal mot den tidigare spelaren på samtliga tre punkter.

Enligt åtalet ska mannen ha tagit grepp mot en kvinnas hals, slagit henne med knuten näve och våldtagit henne.

Samtliga brott ska ha begåtts under en och samma dag.

Mannen i fråga har tidigare åtalats för olaga hot och sexuellt ofredande, men den gången lades utredningen ned.

”Under all kritik”

Målsägande då var samma som nu, bekräftar kvinnans målsägarbiträde Elisabeth Massi Fritz.

”Efter att jag begärt överprövning av åklagarens beslut att lägga ner vissa allvarliga brott trots att det har fanns stödbevisning har det nyligen väckts ett nytt åtal. Det nya åtalet rör synnerligen allvarliga brott: våldtäkt, försök till våldtäkt och misshandel”, skriver hon i ett mejl.

”Bevisläget är bra och vi ser fram emot att målet prövas i domstol under hösten. Det är inte en dag för tidigt kan jag säga. Att en målsägande ens ska behöva gå igenom en sådan här lång väntetid och felaktig bedömning i en förundersökning är under all kritik”.

Som bevisning finns bland annat flera sms-konversationer som enligt åklagaren styrker brott. Därtill har flera vittnen hörts under utredningen.

”Mår tyvärr dåligt”

Den brottsutsatta kvinnan hoppas på upprättelse och att förövaren får ett straff, menar målsägarbiträdet.

”Nu så tänker vi positivt och jag stöttar och hjälper min klient för att hon skall få en rättvis prövning, en upprättelse och en fällande dom”.

”Min klient mår tyvärr dåligt. Att bli utsatt för allvarliga brott är förenat med stort trauma och den långa väntetiden med ovannämnda turer har förstås påverkat henne”.

Den åtalade mannen nekar till samtliga brottsmisstankar, enligt åtalet. Expressen har varit i kontakt med mannens advokat.

Vad säger han om anklagelserna?

– Fruktansvärda och helt oriktiga, säger han och fortsätter:

– Jag kan säga så här: Min klient har fått vänta mycket långt tid. Både målsägarbiträdet och åklagaren har tagit god tid på sig att fundera kring de här händelserna och vidta åtgärder. Och det här har ju givetvis drabbat min klient mycket hårt. Och han ser fram emot en rättslig prövning.