Tangerar ”Foppa” efter nya fullträffen

Djurgården hade några riktiga drömsekunder i mitten av den första perioden som på 19 sekunder gick från 0-0 till 2-0. Målskyttarna då hette Sebastian Strandberg och Emil Bemström.

Med det målet noterades därmed Emil Bemström för sitt 23:e mål den här säsongen och har rekordet för bästa målskytt som junior i sikte. Den fullträffen gjorde Bemström via ett stenhårt slagskott som Mora-målvakten Christan Engstrand inte hade en chans att ta.

Kenta Nilsson har målrekordet på 28 mål och Elias Pettersson gjorde 24 mål förra säsongen. Bemström har alltså rekordet i sikte och under lördagen tangerade han legenden Peter Forsbergs målskörd på 23 mål.

Första målet på 34 matcher

Hemmalaget hade mer eller mindre full koll matchen igenom. Det var John Persson som i slutet av första perioden reducerade till 2-1. Men närmare än så kom inte dalmasarna under hela matchen.

Dessutom fick Djurgårdens Axel Jonsson Fjällby göra sitt första mål för klubben på hela 34 matcher när han gjorde 5-1 målet. Det var även samma Jonsson Fjällby som var inblandad i det avgörande 7-1-målet för hemmalaget. Därmed är hans måltorka över.

– Det är skönt att vi gör sju mål. Det är många matcher vi har strul att få in pucken. Men nu visar att vi är ett bra lag, säger Axel Jonsson Fjällby i C More.

– Det är jätteskönt att få ett break. Jag har haft det lite kämpigt och skönt att det släppte, fortsätter han.