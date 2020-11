SVT-profilens oväntade drag: ”Kan knappt sova”

Under de senaste åren har svenskarna suttit klistrade framför tv:n under julledigheten. Anledningen stavas JVM. SVT-reportern som ständigt dykt upp under sändningarna är Marie Lehmann, som oftast är på plats och tar tv-tittarna bakom kulisserna.

JVM ska enligt plan avgöras under samma datum den här gången – men under hela andra förutsättningar.

Likt NHL-slutspelet kommer spelarna placeras i en bubbla och därmed undvika all form av kontakt med utomstående människor. Marie Lehmann förväntas bli ensam tv-journalist från Sverige, tillsammans med en fotograf. Efter snart ett år på redaktionen, utan resdagar, ser profilen fram emot att äntligen får vara på plats på ett idrottsevenemang.

– Allt annat jag skulle göra har blivit inställt. CHL, och sånt där. Då är man inne på redaktionen. Det är mycket färre resdagar, typ inga alls. Det brukar vara många resdagar. Nu är det annorlunda, men man får se det positivt, att man har mer tid att vara hemma, än vad man brukar ha.

Men trots att Lehmann kommer att vara på plats, som vanligt, väntar en helt annan journalistisk utmaning.

– Rent journalistiskt är det ju intressant att se om hur det fungerar i en sådan här bubbla, vad det gör med folk som är i den, inklusive en själv. De här spelarna är ju rätt unga, så det ställs ju stora krav kring lagen. Som journalist är det spännande. Jag ser fram emot det här med stor spänning. Om det blir av det vill säga... Därför är det svårt att tagga i gång ordentligt.

Många osäkerheter

Trots att mästerskapet bara en 1,5 månad bort finns det fortsatt många osäkerheter. Lehmann räknar med att sättas i karantän innan hon går in i bubblan, men hon vet inte när och vart.

– Eftersom det är första gången vet man inte hur det kommer se ut exakt. Det är alla förbund och alla lokala aktörer som måste bestämma. Men jag ställer mig in på en lång bubbla.

Mästerskapet börjar den 25:e december – vilket förmodligen betyder en julafton i isolerad karantän.

– Ja, haha. Men vi är ganska många i den här världen. Jag kan inte ta ställning till om det är så, eftersom jag inte vet. Det är den största utmaningen just nu, att det inte riktigt finns något att förhålla sig till. Men man kommer att lära sig mycket om sig själv och andra. Det blir spännande.

Marie Lehmann har sedan pandemins utbrott jobbat med Sportnytt och Sportspegeln. Och med tanke på att resdagarna har uteblivit har hon haft tid över till annat. Den har hon ägnat till att lära sig ett nytt språk: Ryska.

Har börjat studera ryska

Varför?

– Jag har velat göra det jättelänge. Vi skulle ju sända OS i Sotji, som blev det första OS vi inte sände. Men jag var där både på OS och Paralympics. Då kände jag att man borde vara den enda som kan prata med dem (ryssarna), när saker och ting händer.

En fråga från Lehmann på ryska under JVM hade fått många tv-tittare att sätta andan i halsen. Profilen utesluter inte att så blir fallet.

– Haha, ja. Jag har faktiskt gjort det en gång under ett friidrotts-VM. Det kommer jag aldrig att glömma, säger hon och fortsätter:

– Det går ju undan. Jag kan knappt sova på nätterna för att jag ligger och rabblar ryska glosor. Ryskan är ju ett stort språk, det säger ju sig självt att som sportjournalist att det hade varit bra att behärska det. Det kommer att ta många år. Det är alltid bra att kunna. Men det har varit bra att ha något att göra den här hösten, annars hade jag nog blivit halvgalen tror jag, säger hon och skrattar.