SVT-profilen stoppades av beväpnad militär: ”Vidrigt”

Nere på isen pågår förmiddagsvärmning för Tre Kronors alla spelare. Uppe på läktaren sitter SVT-duon Chris Härenstam och Jonas Andersson och spelar in ett kortare inslag på Facebook.

Paradoxalt nog är det något som Jonas Andersson själv aldrig kommer att se.

– Nej, jag undviker helt sociala medier, säger Andersson.

Var det så även under din spelarkarriär?

– Det var samma sak då. Det var ett aktivt val att inte ta del av det.

Varför?

– Jag kände helt enkelt att jag tog åt mig för mycket. Det var inte bra för mig. Jag klarade helt enkelt inte av att bortse från vad som skrevs där och i medier.

Nu har du en roll där du bedömer spelarnas insatser. Känns det komplicerat - med tanke på hur du själv tog åt dig av kritik?

– Det är en jättebra fråga. Det är ju så lätt att sitta här, se allt ovanifrån och bara vara jäkligt kritisk mot spelare. Men jag vet ju själv hur snabbt det går där nere.

– Och på den här nivån måste du kunna skilja på person och prestation. Så jag tycker inte det är jobbigt på det sättet.

Trivs du?

– Det är sjukt kul! Vi har ju ett otroligt bra gäng. Chris är som en mentor för mig, och hjälper mig jättemycket, säger 38-åringen med en blick bort mot sin kollega Chris Härenstam.

”Det var vidrigt”

Jonas Andersson har en lugnt sagt gedigen spelarkarriär bakom sig. Med bland annat spel i SHL, NHL, AHL, KHL, finska FM-ligan och schweiziska NLA har han upplevt ytterst olika delar av hockeyvärlden.

Men början blev brutal.

Redan som junior flyttade Andersson till USA för att försöka slå sig in i Nashville Predators NHL-lag. Men i stället hamnade han i AHL-laget Milwaukee Admirals - och knäcktes mentalt av lagets tränare.

– Det var vidrigt. Definitivt den tyngsta tiden i min karriär. Det tog flera år innan jag återhämtade mig, berättar Jonas Andersson.

Berätta.

– Jag var inte rustad för den typen av ledarskap. Det var två tränare som bröt ner mig. Och jag var så ung att jag lät mig brytas ned.

– Jag önskar att jag klarat av det bättre. Men jag gjorde inte det då.

– Jag är ändå väldigt glad att jag till slut tog mig igenom allt - det har hjälpt mig jättemycket i fortsättningen av livet. Jag fick erfarenheten av att ha varit där nere på botten. Och lärde mig väldigt mycket.

Vad hände sedan med de tränarna?

– Jag kollade faktiskt för ett tag sedan - och tack gode Gud så verkar ingen av dem vara kvar inom hockeyn.

Jonas Andersson berättar att han under flera år fick ta mental hjälp för att få tillbaka sitt självförtroende och glädjen med att spela hockey.

– Ja, jag fick hjälp. Men det var inget jag vågade berättade för mina lagkamrater då. De hade bara sagt ”What the fuck is wrong with you?”. Det var ju inte alls accepterat på den tiden.

För Jonas Andersson slutade ändå allt bra. Han fick chansen i NHL, vände därefter hemåt för att sedan via några säsonger i Finland hamna i KHL, där han representerade fem olika klubbar.

Hur var egentligen åren i KHL?

– Det är väl lite som när folk pratar om lumpen. Efteråt minns du mest de bra grejerna, men väl där och då var det tufft.

Jonas Andersson fortsätter:

– Framför allt för familjen.

Redan under Anderssons första KHL-säsong hamnade han och frun Frida mitt i ett närmast osannolikt drama.

De väntade sitt första barn - som plötsligt kom betydligt tidigare än beräknat. På ett sjukhus i Minsk förlöstes sonen Wilhelm bara för att sedan direkt placeras i kuvös.

Allt förlöpte till en början utan problem.

Men när de nyblivna föräldrarna återvände till sjukhuset efter ett besök hemma i lägenheten tog allt en ny vändning.

– När vi kom till sjukhuset stod det militärer beväpnade med k-pistar och blockerade ingången. Vi fick inte komma in till vårt barn. Det var vidrigt, berättar Jonas Andersson.

Anledningen var ett utbrott av svininfluensa på sjukhuset. Något som fick de vitryska myndigheterna att ta till drastiska åtgärder.

Hur länge pågick det?

– Frida lyckades till slut nästla sig in till Wilhelm, men det var nog först efter sju dygn eller så.

Sju dygn? Herregud.

– Ja, det var traumatiskt. Verkligen. Den där känslan av att inte ha kontroll på vad som hände med vårt barn, inne på ett vitryskt sjukhus - nä, det var surrealistiskt.

Jag anar att det var bland de värsta dagarna i livet?

– Både och, faktiskt. Det var ju en otrolig glädje över att ha fått ett barn, den största lyckan i ens livet. Men samtidigt fanns rädslan över att inte få träffa Wilhelm.

– Man kan väl säga att det var en känslostorm på alla sätt. Omvälvande är nog ett bra ord för att beskriva allt.

Enda kontakten med sitt barn under tiden sjukhuset var avspärrat var via en vitrysk barnmorska.

– Hon var verkligen jättesnäll och tog bilder på Wilhelm åt oss.

Och slutet blev gott?

– Ja, allt gick jättebra. ”Wille” fyller 10 nu och mår jättebra.

Delägare i padelhallar och klädmärke

I dag bor Jonas Andersson på Lidingö tillsammans med hustrun Frida och deras två barn.

Vid sidan av uppdraget som SVT-expert är han också sedan många år en ytterst aktiv affärsman.

Andersson är i dag bland annat delägare i elva padelhallar och klädmärket Henri Lloyd.

– Det är så jäkla roligt. Jag är privilegierad nog att få ha en sorts andra karriär på det här sättet. Men det var också något jag tidigt bestämde mig för, att satsa på något utanför ishockeyn.

Du var väldigt framgångsrik som spelare - är du en lika duktig affärsman?

– Inte än. Jag anser mig själv nog vara i början av den utvecklingskurvan (skratt).

Tjänar du mer pengar nu än som hockeyspelare?

– Inte just nu. Men jag tror nog att jag kommer att kunna göra det.

Kombinerat med affärslivet fortsätter Jonas Andersson med uppdraget som expert i Sveriges Television.

Vad är det svåraste med uppdraget som expert?

– Oj, det har jag inte funderat på. Men det är nog att verkligen plugga in alla regler i detalj. Chris (Härenstam) har hjälpt mig väldigt mycket med det.

– Sedan gäller det att ju inte dras med känslomässigt. Och det kan vara en utmaning. Som expert vill jag vara så objektiv det någonsin är möjligt.

Hur tycker själv att du skött dig i VM?

– Upp och ner, om jag ska vara ärlig. Det har gått bra på slutet - men det var lite svårt med matcherna i början. Med de sämre lagen. Där tycker jag inte att jag var särskilt bra.

