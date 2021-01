Med en nykomponerad förstakedja där Theodor Niederbach tog Albin Sundsviks centerplats och ett målvaktsval som föll på Hugo Alnefelt kom Sverige till matchstart mot rivalerna Finland.

Förutsättningarna var glasklara: Vinnaren vidare till semifinal, förloraren skulle få packa väskorna direkt efter slutsignal.

För svensk del visade det sig vara ett framgångsrikt drag inledningsvis att para ihop Niederbach med Lucas Raymond och Alexander Holtz. I den första perioden grävde Ö-vikssonen Niederbach fram en puck till Albert Johansson, som serverade den till en skottvillig Raymond, som stänkte dit Juniorkronornas första mål.

Kort därefter var Elmer Söderblom sugen på ett nytt konststycke.

Denna gång agerade Raymond framspelare och, precis som mot Tjeckien, trollade Söderblom pucken mellan benen på sig själv innan han lyfte in 2-0.

– Jag saknar ord, utbrast experten Rickard Wallin i Viaplay.

Videogranskningen räddade Juniorkronorna

Sverige satt i förarsätet när mittenperioden inleddes men det skulle inte dröja länge innan Finland reducerade till 2-1. Juniorkronorna hann knappt hämta andan innan grannlandet återigen hittade nätet genom Aku Räty, men Sveriges landslagsledning bestämde sig för att utmana målet då de misstänkt en offside i sekvensen innan målet. Likt i NHL får landslag utmana domslut i internationella mästerskap.

Lyckosamt för Sverige då det visade sig att finländarna varit offside sekunderna innan Rätys 2-2-mål.

– Där har Sverige tur, men andra perioden har känts skakig. Det har varit för dåligt kroppsspråk rakt igenom, menade Wallin som fick medhåll av kaptenen Philip Broberg.

– Första är riktigt bra, men vi kommer inte ut som vi vill i andra. Vi måste spela som i första, sa han i Viaplay.

Avgjorde med 24 sekunder kvar

Tyvärr lyckades Sverige aldrig lyfta spelet i den tredje perioden utan Finlands frenetiska forcering fortsatte.

En storspelande Hugo Alnefelt stod pall gång på gång när de blåklädda sköljde över Juniorkronornas försvar.

Tills Finlands kapten Anton Lundell spände bågen rätt och korrekt vilket innebar 2-2 och en högdramatisk avslutning på kvartsfinalen.

Sverige lyckades aldrig hämta sig utan i stället kunde Finland avgöra under slutminuten. Med 24 sekunder kvar av matchen blev Roni Hirvonen stor matchhjälte då han prickade in 2-3 under Hugo Alnefelt.

Resultatet stod sig till slutsignalen vilket betydde att Sverige tappade 2-0 till 2-3.

– Jag lider med Sverige, avslutade Rickard Wallin.

Finland möter nu Ryssland i semifinal under måndag natt.