Mike Bossy var rätt man född i fel tid. Han var en av världens bästa hockeyspelare i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet. Han var tongivande i det New York Islanders som vann fyra raka Stanley Cups, han är alltjämt innehavare av NHL-rekordet för flest säsonger på raken med 50 mål gjorda eller fler (9), han gjorde vidunderliga 1126 poäng på bara 752 matcher och hans nummer (22) är pensionerat av Islanders.

Dock menar Bossy att han och hans Islanders aldrig fick den uppmärksamhet de förtjänade för sin enorma framgång. Han menar att alla ögon var riktade på Edmonton Oilers och Wayne Gretzky.

– Vi fick inte ens en miljontedel av den uppmärksamheten vi förtjänade, sa han till Sports Illustrated 2005.

Gamla varianten bakom Sveriges första mål

Förutom alla hans stora meriter som listats tidigare har Bossy dessutom fått ge namn till en tekningsvariant där syftet är att så fort som möjligt komma till avslut i ett bra läge.

En variant som Juniorkronorna utförde perfekt i lördagens seger mot Schweiz.

Tre minuter in i matchen tar David Gustafsson en tekning kort till Samuel Fagemo som står till höger i tekningscirkeln. Fagemo droppar blixtsnabbt pucken till Victor Söderström på blålinjen och skrinnar snabbt in mot slottet utan att dra på sig markering. Fagemo (högerskytt) vinklar upp kroppen, får passningen av Söderström och stänker in 1-0.

– Det var en klassisk Bossy. Vi surrade om den innan tekningen. Det är inte så ofta den går hem, men i dag gjorde den det, säger passningsläggare Söderström.

Var den inövad?

– Nej, vi hade inte övat på den alls faktiskt, det är bara en alla kan.

Söderström om segern: ”Bra match av oss”

Överlag var Söderström väldigt nöjd med matchen.

– Det var en bra match av oss. Mycket spel i anfallszon, så vi fick träna mycket på det, det kan gynna oss i längden. Sen så är det lätt att det blir lite för mycket övermod, men det är så det blir. Det är roligt att spela såna här matcher. Sen är det viktigt att vi växer och är bäst de sista matcherna.