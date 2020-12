Sundin: ”Är kul att vara närvarande”

Mats Sundin gjorde sin sista säsong i Nordamerika 2008-09 när han representerade Vancouver Canucks efter 13 år i Toronto Maple Leafs.

Han inledde NHL-karriären med fyra säsonger i Quebec Nordiques, dit han kom som rookie 1990-91.

– Det känns länge sedan nu, det gör det. Vi fick vårt första barn 2012, åren går fort, säger Mats.

Sudden lever i dag familjeliv i Djursholm med hustrun Josephine och barnen Bonnie, 8, Nathanael, 6 och Julian, 4.

Lugnt familjeliv, är ett uttryck han skrattar åt.

– Det är bra fart på tillställningen här hemma med tanke på att alla tre ungarna är under tio år. Jag skjutsar våra två äldsta barn till Manillaskolan på Djurgården varje morgon och hämtar på eftermiddagen. Det är kul att vara närvarande och ha möjlighet att göra det, säger han.

Mats Sundin med hustrun Josephine Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Men han har inte bara varit hemma den här hösten även om covid-19 har härjat. Som vanligt blev det en sväng upp till Norrbotten under älgjakten.

– Jakt har blivit en rolig hobby för mig och jag har skaffat en egen jämthund för älgjakten, som vi har hos en fodervärd.

Sundins jaktmarker ligger mellan Luleå och Kiruna.

– Min mor kommer därifrån, så det är en plats jag känner till sedan jag var barn. Men jag har också jagat älg på Ulvön, där Nicklas Sundströms familj har jaktmarker. Det är en jäkligt fin jakt där, men i år kunde jag inte vara med. Ulf Dahlén, Markus Näslund och några ytterligare hockeykillar brukar vara med, så det är kul att träffas och prata gamla hockeyminnen på kvällarna.

Club 500 45 spelare i NHL ingår i Club 500. Mats Sundin ligger på delad 23:e plats med sina 564 fullträffar. Här listans topp-10 och hur många matcher var och en behövde för att nå drömgränsen: 1) Wayne Gretzky, 894 mål (575). 2) Gordie Howe, 801 mål (1045). 3) Jaromir Jagr, 766 (928). 4) Brett Hull, 741 (928). 5) Marcel Dionne, 731 (887). 6) Phil Esposito, 717 (803). 7) Mike Gartner, 708 (936). 8) Alexander Ovetjkin, 706 (801). 9) Mark Messier, 694 (1141). 10) Steve Yzerman, 692 (906). 23) Mats Sundin, 564 (1162) XXX Bara en till spelare har gjort sitt 500:e mål i numerärt underläge och det är Gordie Howe. XXX Bara sju spelare har nått magiska 500 mål med ett hattrick. Förutom Mats Sundin är de: Jean Beliveau, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mark Messier, Brett Hull och Jaromir Jagr. Visa mer

Du är den ende svensken i statusfyllda Club 500, vad betyder det för dig?

– Det är jättekul så klart. För att nå dit måste man producera mål i en jämn ström under många år och ha en hög lägstanivå.

Var du en extrem målskytt och vad var din styrka?

– Jo, det var jag nog. Jag hade väldigt lätt för att göra mål, det var nog en medfödd talang. Och jag hade ett bra skott. I början av karriären spelade jag på högerkanten innan jag blev centerforward. Det är en mer komplex roll som för med sig mer defensivt ansvar. Man får jobba tillsammans med backarna och vara med och starta alla anfall från egen zon.

Ditt 500:e mål kom den 14 oktober 2006 i en match mot Calgary och var en spektakulär fullträff. Den kom i numerärt underläge under förlängningen, var matchavgörande och fullbordade ett hattrick. Det perfekta målet eller?

– Ja, det var många saker på en gång och det händer inte så ofta. Det är det bästa skott jag skjutit i hela min karriär. Jag fick en perfekt träff och överlistade Miikka Kiprusoff, som då var rankad som en av de tre bästa målvakterna i NHL.

Några månader tidigare hade du som kapten dirigerat Tre Kronor till OS-guld i Turin?

– Jag hade haft en ganska tuff höst i Toronto 2005 och ända fram till OS-turneringen i februari. Men efter guldet i Turin fick jag en otrolig islossning både när det gällde mitt spel och målskyttet. Jag kände att jag kunde göra vad som helst. Att Lidas (Nicklas Lidström) sköt guldmålet och att Foppa (Peter Forsberg) och jag stod för framspelningen var det perfekta slutet i landslaget för oss tre. Det kunde inte ha slutat bättre.

Vilken var den bästa kedjan du spelade i under åren i Toronto?

– När Alexander Mogilnij kom till oss kände jag direkt att här finns det enorma kvaliteter. Han stack ut även om han hade hunnit bli 35 år. Jag drömde om att ha fått spela med honom när han var 25-26 år.

– Doug Gilmour var min kedjekamrat när jag kom till Toronto och han var en legendar i Maple Leafs, så det var också stort. Samma sak med Gary Roberts, som hade kommit upp i åren och kanske spelade på 80 procent av sin kapacitet, men ändå gjorde 30 mål. Han hade problem med en höft och kunde inte träna ordentligt.

Du hade bra storlek och var relativt skadefri, hur mycket hjälpte det för att nå magiska 500 mål?

– Det var en fördel att vara lite större till växten och jag hade inga karriärshotande skador under åren i Nordamerika. Den värsta var en puck som träffade ögat och allt blev svart. Då blev jag rädd. Det dröjde tio-femton minuter innan jag kunde se ljuset igen och det var en väldig lättnad. Den otäcka känslan kommer jag fortfarande ihåg. Jag förlorade tio procent av synen på ögat, men det kunde ha gått mycket värre. Det var den mest otäcka skadan jag hade i NHL.

Hur nära följer du Toronto i NHL i dag?

– Klart att jag följer Toronto, staden är ju mitt andra hem. Jag hade många fantastiska år där. De har de galnaste och häftigaste fansen.

Vilka ser du som favoriter att vinna Stanley Cup nästa säsong? Kan Toronto utmana om mästartiteln?

– Ja, herregud, det är en bra fråga. Man har ett ungt lag och det tar några år att bygga upp ett mästarlag. Jag gillar killar som Mitch Marner, som gör många poäng och är duktig i båda ändarna av rinken.

– Det är så många faktorer som spelar in. Titta på Tampa Bay, som vann i år. De åkte ut tidigt förra året, men har byggt en stomme under de senaste fem åren och nu kom utdelningen. Det är små marginaler, man måste få ha ett skadefritt lag. Så det är svårt att säga när det är dags. Men jag gillar att Toronto köpt sig tid.

Vilka svenskar följer du i NHL?

– Victor Hedman och den resa han gjort imponerar. Han har tagit på sig en ledande roll i ett slutspelslag och gjort det bra. Nicklas Bäckström gillar jag också att titta på.

– Sedan är det jättespännande att följa Elias Petterssons framfart i Vancouver. Rasmus Dahlin är en annan av våra unga spelare med stor potential. Han har hamnat i en svår roll i Buffalo, men har gjort det bra. Det är kul att vi fortsätter att producera så många duktiga unga spelare. Det är jag stolt över.

När var du i Toronto senast?

– Det var i november förra året i samband med kändismatchen under Hockey Hall of Fame-festligheterna. Jag brukar besöka Toronto två-tre gånger per år. Det är alltid lika roligt att komma tillbaka dit. Men nu med covid-krisen så har jag fått hålla mig hemma. Vi får se om jag kan komma i väg till sommaren. Vi skulle ha åkt hela familjen till Florida nu i januari, men den resan är inställd.

Röster om Sudden: ”Det är grymt stort att göra 500 mål i NHL. Sudden var en utpräglad målskytt.” (Peter Forsberg, 249 mål). ”Han kunde skjuta i alla lägen och hade en bra backhand också. Och han trodde alltid att han kunde göra mål varje gång han sköt.” (Daniel Sedin, 393 mål). ”Han hade en otrolig vinnarskalle och gick alltid för fullt. Vilken hockeyspelare han var. Så jäkla smart.” (Fredrik Modin, 232 mål). Visa mer

Mats Sundin Ålder: 49 (fyller 50 den 13 februari). Familj: Gift sedan augusti 2009 med Josephine Johansson, de har dottern Bonnie, 8, och sönerna Nathanael, 6, Julian, 4. Bor: Djursholm utanför Stockholm. Jobbar med: Välgörenhet och egna affärsprojekt. Intressen: Jakt, trav och hockey. NHL-klubbar: Quebec Nordiques, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks. NHL-statistik: 1346 matcher, 564 mål, 785 assist, 1093 poäng. Poäng Stanley Cup: 91 matcher, 38 mål, 44 assist, 82 poäng. Meriter: OS-guld 2006, VM-guld 1991, 1992, 1998. Uttagen till NHL:s All Star-match nio gånger, OS All Star Team 2002, Mottagare av Mark Messier Leadership Award 2008. Invald i Hockey Hall of Fame 2012. Visa mer

Se också: