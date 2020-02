I Sportkanalen-programmet Wikegård vs. möter Niklas Wikegård legendaren Mats Sundin.

Sundin som har gjort flest poäng av alla svenska spelare i NHL:s historia och representerat klubbar som Quebec Nordiques, Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks. Samt vunnit tre VM-guld och ett OS-guld och tillhör en av de främsta poäng- och målgörare i Tre Kronor.

I programmet berättar ”Sudden” om varför han valt ett mer privat liv efter karriären, bortom strålkastarljuset.

– Under hela min karriär, från att jag var 18 år till jag var 38, det är nästan 20 år med ishockey på elitnivå i landslaget eller NHL så kommer det mycket medialt intresse. Jag har inget behov av att synas. Jag har gjort det så mycket i min karriär. Det är liksom inget jag letar efter, säger Sundin.

”Näslunds pappa gjorde en djupdykning”

I programmet berättar han också om ett projekt där han själv jämfördes med andra storheter inom svensk ishockey.

– Jag vet att Markus Näslunds pappa gjorde en djupdykning i om det finns några paralleller mellan jag själv, Peter Forsberg, Niklas Lidström och Marcus Näslund – och la några månader på det.

Resultatet som han tror att hockeyförbundet fortfarande sitter visade något anmärkningsvärt.

– Det fanns några saker som man kunde se att vi hade gemensamt. En av de som stack ut var att vi hade 30 timmar spontanidrott i veckan. Spontanidrotten är ju en utmaning för dagens föräldrar och för barn att få till, säger Sundin.

”Passionen måste finnas där”

I Wikegård vs. besöker de också barndomskvarteren i Sollentuna och Sundin berättar hur de förutom hockeyaktiviteter åkte pulka och kälke och sprang upp och ned för backarna. Niklas Wikegård frågar om det finns något ishockeyintresse hos ”Suddens” barn.

– Mina barn är så små, det är ju sju, fem och tre. Men mellankillen har börjat skridskoskola men är det något jag lärt mig så är det att barnen ska hålla på med det som de tycker är roligt. Det är då man utvecklas, passionen måste finnas där.

Wikegård vs Mats Sundin sänds på Sportkanalen i kväll den 13 februari klockan 21.30 och finns att se redan nu på C More.

