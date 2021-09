Nystartade laget kryllar av profiler

Det räcker att skumma igenom laguppställningen i Brödernas HC för att förstå att det inte direkt är en vanlig hockeyklubb som nyligen bildats.

Truppen – som består av 38 spelare – har SM-guld, runt 1500 matcher i SHL och 3000 fajter i Hockeyallsvenskan i bagaget. Och i spelarstallet återfinns namn som Dick Axelsson, Robert ”Robban” Carlsson, Daniel Wessner, Johan Wiklander och Conny Strömberg.

Om ett par veckor kliver de in i seriespel tillsammans med Brödernas HC, som deltar i division 4 Mellersta Stockholm.

– Vi kommer vinna varje match med 10-2, säger Conny Strömberg.

Så pass dominanta, alltså.

– Jaja. Får vi ihop det lag som är tänkt då kommer vi lätt vinna med de siffrorna. Vi har ju killar som Jonas Liwing, Dick och Wiklander. Många är bra.

Conny siktar in sig på kvalspelet

Frågan är bara om Conny Strömberg kommer dela omklädningsrum med resten av gänget.

Förhandlingarna drar ut på tiden...

– Hehe, får jag bara ett bra kontraktsförslag kommer jag spela.

De sista detaljerna är inte lösta?

– Exakt. Det är några detaljer kvar, men det brukar lösa sig på fredag kvällar i Brödernas facebook-chatt.

Men serien startar ju snart.

– Ja, men det är lugnt. Det är kvalspel till våren. Det är väl då man ska vara i form och börja ta i.

Värmdö ishall kommer bli klubbens hemmaplan och i mitten av oktober inleds grundserien mot lagen Boo HC, Brinkens IF, Saltsjöbadens IF, Skarpnäcks AIK och Trångsunds IF 2.

– Blir det av känns det kul, men jag kommer bara spela matcher. Jag kommer inte träna något, avslutar Conny som snart kommer representera klubb 27 i sin karriär.

Om han skriver på.