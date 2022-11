Efter att ha drabbats av den obotliga sjukdomen ALS somnade, under torsdagsförmiddagen, en av svensk hockeys största in.

Börje Salming avled i sitt hem i Nacka.

Vid hans sida fanns familjen och storebror Stig Salming.

– Pia (Börjes fru) hörde av sig på morgonen och sa att det var bråttom, säger Stig Salming, som skyndade sig från hemmet i Gävle till Stockholm.

Han är tacksam att han hann.

– Det är oerhört tragiskt, men jag fick ta del av hans sista timme i livet. Jag satt där och höll honom i handen när han tog sina sista andetag i livet, säger Stig Salming.

Rösten stockar sig.

– Jag kan nästan inte prata om det. Men nu är det faktum. Börje finns inte mer. Och det är så ledsamt.

”Samma lillebror som jag saknar rätt igenom”

Den sista tiden i Börje Salmings liv fylldes av hyllningar i både Sverige och Toronto.

Först hyllades Salming, vars tröja hänger i taket i Scotiabank Arena och står staty utanför, under två magiska kvällar i den hockeytokiga kanadensiska staden.

Sen följde stående ovationer och hyllningar under ”Tidernas hockeygala” i Globen.

Stig Salming var själv med under galan i Stockholm och han har tidigare medverkat under hyllningsceremonier i Toronto, bland annat under Börjes tusende match och när hans staty avtäcktes.