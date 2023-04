Efter att ha känt på hetluften i SVT klev Staffan Kronwall hösten 2020 in i C Mores hockeysändningar.

Sedan dess har han varit en stadig röst i så väl studion som ute i arenorna i rollen som expert.

Nu står det klart att det kommer att bli ytterligare fyra säsonger för den tidigare Tre Kronor-backen med C More som arbetsgivare.

– Det känns bra. Jag är lyckligt lottad att få jobba med något som är väldigt roligt. Det var inte jättemycket att fundera på även om jag fått förfrågningar om andra jobb inom hockeyn. Men jag tyckte inte att jag var klar än. Jag trivs jättebra med alla kollegor, säger han och fortsätter:

– Det är ju som när man värderar alla jobb. Har man kul på jobbet så är det tack vare kollegorna. Det är ju de som gör att man trivs extra bra.

Har de här säsongerna som expert varit som du förväntade dig?

– Jag hade nog inte förväntat mig så mycket. Jag var väldigt glad att få jobba med ishockey som jag tycker är världens bästa sport och få fortsätta vara en del av det även efter spelarkarriären. Jag ska inte säga att det var ett naturligt steg, men att fortsätta jobba med hockey var en självklarhet.

Svarar om förhandlingarna med C More – och diskussionerna om ett tränarjobb

Varken att se sporten från sidan eller tycka till om densamma har varit några problem för 40-åringen som våren 2020 avslutade sin aktiva karriär. Den karriär som innehöll spel i fyra VM, ett OS och i NHL.

– Jag hade nog inga förväntningar varken på jobbet eller på hockeyn. Jag känner mig initierad med den biten. Sen är det en ny sak att känna sig bekväm med att stå framför kameran. Jag vill att mina kompisar ska se att det är jag som står där, inte en som sätter på sig en kostym och är någon annan. Det var en utmaning att känna sig bekväm med det.

Förhandlingarna med C More då? De var inte direkt långdragna.

– De tog upp kontakten, frågade om det fanns ett intresse och jag svarade ja. Sen var det lite småförhandlingar men inget större. Det var inget komplicerat eller något jag behövde fundera jättelänge kring.

Han förklarar att livssituationen med familjen gör att fördelarna med att ”få nörda ned sig i hockeyn hemma och jobba på detaljer och analyser därifrån” passar honom bäst just nu.

– Jag jobbar inte för mycket, men jag kunde jobbat hur mycket som helst... men i slutspelet jobbar jag lite mer och i grundserien rätt lagom. Men jag vill vara väldigt delaktig med ungarna och familjen här hemma. Jag känner mig väldigt glad och tacksam att få möjligheten att göra det här. Jag sätter mig inte på en piedestal och tycker att det är självklart, utan jag är mer tacksam.

Samtidigt är du inne på att du fått förfrågningar om att jobba med hockey?

– Ja... det kan vara som scout, coach, sportchef. Men jag ska vara ärlig och säga att jag aldrig tagit diskussionen längre. Jag vet vad som krävs vilken roll du än går in i.

”Då går de in med ett favoritskap i hockeyallsvenska finalen”

I framtiden kan det dock bli aktuellt med en roll närmare sporten, erkänner Kronwall. Då skulle han kunna närma sig sin bror Niklas som i dagsläget är scout för Detroit Red Wings.

– Sen tror jag att jag skulle ha svårt att säga nej i framtiden när barnen inte tycker att farsan är lika cool längre. Men där jag är i livet just nu får jag göra det jag tycker är allra roligast. Jag får styra min tid, förberedelser och så ganska mycket. Jag får resa, träffa spelare och coacher ganska mycket. Det är väl det roligaste, att få bolla idéer med folk man stöter på och diskutera grejer innan sändningar. Det roligaste är väl det.

Oavsett vad framtiden har att erbjuda efter de nästkommande fyra åren på C More så ska den nuvarande ishockeysäsongen avslutas. Dels med den hockeyallsvenska finalen om SHL-platsen och SM-finalen där Le Mat-pokalen ska delas ut.

– Det är ju två intressanta fajter..., säger Kronwall.

För hans egen del hann han vid sidan av SM-slutspelet se något fler matcher av Djurgårdens semifinal mot Björklövens än Modos matcher mot Mora.

– Det som diskuteras är väl att Djurgården nästan går in med ett favoritskap även om Modo vann serien. Just för Djurgårdens del finns det killar som kanske inte kommit upp i nivå under året men som har steppat upp, det är en stor del i att de är i final, säger han och fortsätter:

– Men det är ju tufft med målvaktssidan. Myrenberg har hoppat in och varit jättebra, men hade man fått välja hade ju Lindbom väl gjort resan hela vägen. Men skadan där verkar värre än man först trodde.

Men det blir en lång matchserie i alla fall.

– Sen blir det tajt, som alltid. Det går inte under sex matcher, det har jag svårt att tro. Modo har väl haft sina skavanker men varit riktigt bra. Svårtippat är det.

Svaret: De vinner SM-guld av Växjö och Skellefteå

När det kommer till de matcher som Kronwall följt allra närmast, de som Växjö och Skellefteå spelat mot Luleå och Frölunda, respektive Rögle och Örebro, är han ändå inte helt säker.

– Jag har ju sett varenda byte, men kan inte se in i framtiden för det. Jag tycker att Skellefteå har en högre högstapotential, när de spelar som bäst är det inget lag som slår dem. Men medel- och den höga lägstanivån så ligger ju Växjö där. De spelar slutspelshockey i 52 omgångar. De är kameleonter och anpassar sig efter motståndet, de gör vad som krävs för att vinna mot det stundande motståndet, säger han.

– När man såg dem mot Luleå hade de det tufft in i det sista. Brännström var en stolpträff ifrån att kvittera liksom. Sen mot Frölunda kände man igen dem igen.

Men det låter ändå som att den VM-guldmeriterade stockholmaren lutar lite åt att fördelen kan ligga hos Växjö.

På ett villkor.

Eller tre om man så vill

– Växjö är mer stabila och Skellefteå har en högre högstanivå, men en sämre lägstanivå. På det har Växjö sina skador. Hur är det med Lundberg, Josefsson och Kossila som utgick i sista matchen? Det är frågetecken som blir helt avgörande. Kan inte de spela, då kan jag säga att Skellefteå kan vinna relativt bekvämt för att de är så pass viktiga för Växjö, säger han och avslutar:

– Det är tvåan mot ettan i grundserien och det är fint att se att de presterar här i kvar och semi också, även om man älskar en underdog. Men det har inte varit någon lätt resa för något av lagen... i en serie av sju vinner bästa laget och då har man förtjänat det. Har du de sista två, tre, procenten på din sida så vinner du.