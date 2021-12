Slog till med första målet i överkörning

Småländska HV71 saknade hela nio spelare när laget gästade tabelltian Tingsryd under fredagskvällen. Men HV visade snabbt att de var revanschsugna efter förlusten mot Mora tidigare under veckan.

Måns Lindbäck gav laget ledningen, och fem sekunder innan den första perioden var slut utökade Chad Billins siffrorna. Det var det första målet för den tidigare KHL-backen i hockeyallsvenskan den här säsongen.

– Jag tycker att jag kan släppa loss mer i dag, under den första matchen kanske jag var lite spänd. Nu gäller det bara att hålla i detta, så kommer vi vinna, sa inlånade Jesper Thörnberg i C More.

I den tredje perioden utökade Jesper Kokkonen HV-ledningen till 3-0. Men det var inte slut där. När matchen började närma sig sitt slut slog Pontus Netterberg till och gjorde 4–0, vilket också blev slutresultatet.

Därmed tar HV71 över serieledningen i hockeyallsvenskan efter att Modo förlorat toppmötet mot Björklöven.

