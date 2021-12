HC Davos stöttepelare på backsidan, Magnus Nygren, vill poängtera att han i första rummet ser NHL-spelare i OS.

Givet att turneringen kan spelas under rätt omständigheter.

– Jag vill definitivt se NHL-spelare i OS, för OS är till för de bästa. Det sista jag menar med det här är att köra något mindervärdeskomplex och säga ”vi är minsann duktiga hockeyspelare också”. Det handlar inte om det. Oavsett spelare är vi människor, vi är byggda på samma sätt, skillnaden är bara att de är bättre hockeyspelare.

Om inte de åker, varför kan vi då skicka massa flygplan från Europa?

Spridningen av den nya covid-varianten omikron verkar ställa till det för alla i och runt OS-bubblan. Under veckan väntas ett besked från NHL gällande ligans hållning till vinter-OS och redan nu har uppgifter börjat sippra ut om att NHL-spelarna inte kommer flyga till Kina i februari på grund av flertalet coronautbrott i klubbarna och de osäkra förhållanden som råder kring spelen i OS.

Som följd öppnar det dörren för den europeiska, och svenska, marknaden.

Det är kring detta Magnus Nygren frågar sig – på ett filosofiskt plan – varför det uppfattas som självklart att spelare i Europa kommer vilja åka till OS.

– Vi vill också kunna spela hockey under så pass normala förhållanden som möjligt. Ingen – och jag är rätt säker på att jag pratar för alla – vill åka till Kina, hamna i karantän och spela ett OS bara för att det ska spelas. Dessutom inför tomma läktare, som det verkar bli. ”Skicka dit de där jävla lössen från Europa i stället”, det är lite så det känns. Ingen verkar bry sig hur vi ser på saker och ting.

Det låter som att du också resonerar lite kring om OS ens borde spelas.

– Nej, den frågan vill jag inte stöta i. Jag har inte information nog för att uttala mig om det, utan jag är mer nyfiken på vad skillnaden mellan NHL-spelare och oss i Europa är. Om inte de kan åka, varför kan då personer – med exakt samma jobb – åka? NHL har fler matcher, visst, men vi har också ett schema att följa. Det måste slutföras under en viss period.

– Vi är inte lika duktiga hockeyspelare, vi tjänar inte lika mycket pengar, vi spelar inte i den största ligan, men fakta kvarstår: Vi vill också spela under rättvisa, säkra förhållanden. Vi vill inte sprida smittan vidare. Vi vill inte sitta i karantän, varken på hemmaplan eller i Kina. Jag undrar vad skillnaden är. Om inte de åker, varför kan vi då skicka massa flygplan från Europa?

Skulle själva åka till OS

31-årige Nygren, som spelade VM i våras, skulle kunna vara en potentiell OS-back för Tre Kronor om NHL ställer in sin medverkan.

Världens bästa liga har en stark särställning på internationell nivå, något ligorna i Europa inte har.

– Varför har inte Europa-klubbarna något att säga till om? Det blir bara ”Jaha, då kör vi plan B. Nu skickar vi dem i stället. OS ska spelas!”. NHL kan säga att OS inte får en enda spelare från dem, men i Europa är det mer ”då kör vi reservgubbarna. På med er på ett plan nu”.

Om du får frågan att åka till OS, vad svarar du då?

– Då åker jag, eftersom jag förutsätter att säkerheten är prio ett. Det är en tudelad fråga för... 1. Jag vill jättegärna spela OS, men... 2. Under vilka premisser? Jag spelade VM under lockdown, men som spelare vill du veta vad du ger dig in i.

Mathias Bromé om livet i Schweiz