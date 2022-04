Skellefteå räckte bara till kvartsfinal i år när de föll mot ett starkt Färjestad.

Tränare Robert Ohlsson så klart besviken.

– Det var vackert väder när jag kom till Karlstad i dag, det var vackert väder och det kändes bra... men jag får gratulera Färjestad. De har gjort det väldigt bra och spelat väldigt bra hockey, jobbat som ett lag och enhet hela serien. Det har varit jäkligt tufft för oss att spela mot dem.

Men det blev en förlust och säsongen tog slut.

– Skulle man slå ut den här serien skulle jag säga att match ett och två är nycklarna i varför det blir 4-2 till Färjestad. Det är väldigt jämnt och tyvärr förlorar vi båda. När man slår ut det är det tufft att ligga under med 2-0.

Ohlsson hälsade till domarna: ”Kanske är en grinig gubbe ibland”

Skellefteå har gått igenom säsongen med en stark trupp och en intressant offensiv.

– Jag vill tacka min management. Jag får en grupp som är tillräckligt bra att vinna SM-guld, har ett serviceteam runtomkring mig som också är suveränt. Tyvärr får inte jag ut det fulla från min trupp. Den är tillräckligt bra för att vinna och det grämer mig att vi inte är bäst när det gäller.

Jonathan Pudas var besviken efter uttåget.

– Det blir alltid en väldigt tom känsla. Tungt så klart.

Håller du med att ni hade laget för att ta guldet?

– Det tycker jag. Vi har haft två bra målvakter hela säsongen, ett ganska stabilt fem mot fem spel och bra special teams. Det är väl egentligen fem mot fem-spelet som stjälper oss. Vi har släppt för mycket lägen och satt målvakten i tuffa situationer.

Det har varit mycket snack kring domarna i flera matchserier, men Robert Ohlsson var noga med att skicka med en hälsning till dem.

– Jag vill tacka domarna. Jag får inte prata med domarna mer så jag pratar med dem via media. Jag tycker overall när jag slår ut den här serien tycker jag att de är bra. De har varit bra under säsongen och vi kunde kanske inte ha fått bättre. Sen att jag är en grinig gubbe ibland får man kanske tåla. Den här killen som sitter framför er gör allt för att vinna.