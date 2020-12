Lyssna på Expressens podcast Hockeypuls med Tomas Montén inför JVM:

Covid-19 är sorgligt nog ett lika aktuellt ämne som ishockeyn i sig redan innan JVM i Edmonton startat.

Två förväntade toppspelare i form av William Eklund och Karl Henriksson har redan tvingats tacka nej på grund av positiva testsvar och efter Brynäs coronabesked under måndagen vändes blickarna mot JVM-laget som innehåller tre killar från Gävleklubben: Viktor Persson, Noel Gunler och Oskar Kvist.

En trupp som även innefattar William Wallinder, som nyligen anlänt från ett Modo som under gårdagen bekräftade smitta i laget.

Dessa testades, tillsammans med övriga i Juniorkronorna under söndagen, och får tillbaka sina testsvar vid någon tidpunkt under måndagen.

– Vi har ingen gemensam aktivitet i dag utan avvaktar svaren innan vi börjar träna, berättar Tomas Montén.

Blir du orolig?

– Nej, inte mer än tidigare. HV, Frölunda, Djurgården, Mora och andra klubbar har haft det och det är som det är. Det har gått runt i Hockeysverige hela hösten. Vi följer protokollen vi har och sedan får vi se var det landar.

Det är ändå lätt att bli orolig när man ser konstaterad smitta i Brynäs och ni har tre killar från den klubben på väg till lägret, som ännu inte fått några svar. Då far tankarna till de mörkaste av hörn.

– Vi har ju fem spelare från Frölunda och sex från Djurgården med. Och vi har fem från HV. Ska vi resonera så, då måste vi ställa in direkt. Vi får helt enkelt avvakta och se.

Kommer testas varje dag under JVM

Juniorkronornas trupp med spelare och ledare sitter nu utspridda i flera bussar på väg till uppladdningslägret i Sundsvall.

Montén berättar vidare att samtliga gör sitt yttersta för att följa protokollen som utförts av government of Alberta och internationella ishockeyförbundet.

– Vi har gjort två tester redan och ett nytt sker på tisdag och torsdag. När vi landar i Edmonton testas vi efter det varje dag.

Vad händer om ni får positiva svar på någon av killarna?

– Då isoleras de och skickas hem igen. Vi har tre PCR-tester att genomföra och dessa ska in i ett protokoll som ska skickas in till hockey-Kanada. Lämnar inte vi in alla protokoll, med negativa svar för samtliga i sluttruppen, då kommer vi inte i väg.

Hur känns det att som förbundskapten sitta på en buss till JVM-lägret och inte ha någon som helst aning om ni har negativa eller positiva testsvar att få tillbaka i dag?

– Jag försöker inte tänka på det. Faktiskt.