I december 2013 avslöjade SportExpressen att SHL hade planer på att förändra seriesystemet med bland annat wild card-lag. Att allsvenska lag skulle kunna flyttas upp på ekonomiska grunder.

Avslöjandet möttes av protester och en ny ramsa föddes på läktarplats: "SHL - hockeymördare".

På initiativ av Djurgårdens supporterförening Järnkaminerna skickades ett gemensamt öppet brev till SHL:s ledning. SHL backade och dåvarande vd:n Jörgen Lindgren förklarade:

– SHL:s styrelse har i dag beslutat att punkten om wild card inte längre är aktuell att driva från vår sida.

Men Lindgren fortsatte att vara offensiv i förhandlingarna med hockeyallsvenskan och hockeyförbundet. Lindgren var tydlig med att SHL ville ha "en tröghet i systemet" för att "freda befintliga lag". Enkelt uttryck: det skulle bli svårare att åka ur och svårare att gå upp.

Lindgren och SHL lyckades få dåvarande ledningen för hockeyallsvenskan att gå med på nuvarande förändring av seriesystemet. Från SHL:s sida var syftet att skapa en hållbar ekonomisk framtid för klubbarna i högsta serien. Vilket också var anledningen till att SHL drev fram arenakraven som inkluderades i förbundets licenskrav.

Men arenakravet har slagit fel, anser många, när klubbar tvingas ordna fler sittplatser än klubben vet att man kommer sälja ut.

- Att alla arenor ska vara anpassade för tv och uppfylla grundläggande krav är självklart, men att ställa samma krav på sittplatser för Mora som för Malmö. Då blir det fel, menar Moras klubbdirektör Peter Hermodsson.

Jörgen Lindgrens största seger

I början av 2017 gjorde Jörgen Lindgren sin främsta insats som vd för SHL. Han lyckades få C More att betala en rekordsumma för ett sexårigt tv-avtal. Anmärkningsvärt med tanke på att C More samtidigt gick med ungefär en halv miljard i förlust för tredje året i rad.

SHL betraktades uppenbarligen som något nödvändigt för överlevnaden för C More.

Det blev bingo för klubbarna i SHL som får drygt 45 miljoner kronor vardera varje säsong. Att jämföra med 2,3 miljoner kronor per säsong i tv-pengar för lagen i allsvenskan.

En anledning till den sneda fördelningen är att svenska hockeyförbundet för flera år sedan överlät tv-rättigheterna åt de respektive ligorna. Till skillnad mot svensk fotboll, där Föreningen Svensk Elitfotboll, förhandlar tv-avtal och centrala avtal för både allsvenskan och superettan.

25 procent av tv-pengarna går till superettan. Den motsvarande siffran för svensk hockey är sex procent till hockeyallsvenskan.

Vissa hävdar att SHL fick "marknadsmässigt betalt", något som kan diskuteras när köparen gör ekonomisk brakförlust år efter år. Andra hävdar att SHL borde "dela med sig av pengarna", vilket blir knepigt då de respektive ligorna förhandlar var och en för sig.

Men kombinationen av tv-avtalen, arenakraven och seriesystemet gör att möjligheterna för avancemang för allsvenska klubbar minskar. På sikt ökar den ekonomiska klyftan ännu mer och det blir allt svårare för allsvenska lag att uppfylla sina drömmar.

Här har ni en anledning till att fans återigen skriker: "SHL - hockeymördare".

Extremt provocerande uttalande

I det läget kliver alltså Michael Marchal in som ersättare för Jörgen Lindgren och säger att han ska ta reda på varför fans skriker så.

Michael Marchal var med redan 2013, då allt detta började med planerna om "wild card lag". Han är en av dem som byggde upp Lakers till ett mästarlag och han förtjänar mycket beröm för det. Men att han börjar med att säga att han ska ta reda på varför fansen skriker "hockeymördare" upplevs extremt provocerande av många supportrar som menar att han borde ha förstått det för länge sen.

Nyligen gick alla supporterföreningar i hockeyallsvenskan och SHL samman i ett brev med flera tydliga krav. Bland annat:

* Gör det lättare att åka ur och gå upp i SHL respektive Hockeyallsvenskan.

* Låt endast sportsliga kriterier avgöra vilka som får chansen att gå upp i seriesystemet.

* Riv upp alla krav på arenakapacitet för att få spela i respektive serie.

SHL svarade med ett eget brev med bland annat en mening, som väckte starka reaktioner:

"Vi i SHL - klubbarna i högsta ligan - tycker att det system vi har i dag är bra".

SHL kan bli överkört

Nu väntar alla på vad Ola Lundberg ska komma fram till. Det är han som har svenska hockeyförbundets uppdrag att utreda seriesystemet, som ska förändras till säsongen 2020/21.

Det slutliga beslutet fattas av förbundsmötet nästa sommar, där representeras svensk hockey av 22 distrikt som har 80 procent av rösterna och SHL som har 20 procent av rösterna.

Här kan alltså SHL-klubbarna röstas ner om en majoritet av svensk hockey har en annan uppfattning.

Svenska hockeyförbundet har lärt sig en läxa jämfört med den senaste uppgörelsen då SHL och hockeyallsvenskan gjorde upp mer i hemlighet - och avtalet sedan bara godkändes av förbundet.

- Nu vill vi ha en öppen process där alla får vara delaktiga, så var det inte då, medger hockeyförbundets ordförande Anders Larsson och fortsätter:

- Vi är överens med alla ligorna om att göra så här. Ola Lundbergs förslag presenteras i november och sedan går det ut på remiss så alla får bilda sig en uppfattning.

”Vi måste lyssna in alla synpunkter”

Ola Lundberg har ett förflutet som styrelseledamot i Färjestad och distriktsordförande i Värmland.

- Mitt intryck efter att ha besökt alla kubbar i de tre högsta serierna är att alla vill se en utveckling av svensk hockey och inser att alla är beroende av varandra. Alla kommer inte göra vågen över mitt förslag, alla kan inte bli nöjda. Men jag tror alla vill komma överens. Jag känner ingen oro, säger Ola Lundberg.

Även ordförande Anders Larsson är optimistisk.

Han konstaterar att förbundsmötet har makten och att SHL kan bli överkört om man som i sitt brev håller fast vid att dagens modell är den bästa.

Anders Larsson uttrycker motsatsen till SHL:s ambition att ha "en tröghet i systemet" för att "freda befintliga lag".

- Fundamentalt för svensk idrott är att man kan åka ur och gå upp. Det ska vi värna. Om vi har kvar nuvarande system och den ekonomiska klyftan ökar, då blir det svårare att gå upp. Och det går emot vad som är A och O med svensk hockey, säger han bestämt.

Anders Källström är före detta ordförande i Modo och numera ordförande i styrelsen för SHL, han går emot den omtalade meningen i SHL:s eget brev om att "det system vi har i dag är bra".

Anders Källström tycker inte att det är bra.

- Vi måste lyssna in alla synpunkter, inklusive från fansen. Ingen är på sin egen planet. Vi är i ett system där alla är beroende av varandra. Personligen tycker jag att dagens allsvenska modell är obegriplig. Det är viktigt att alla förstår logiken, säger Källström.

Mora går mot strömmen i SHL

Han betonar också att om alla ska komma överens krävs det kompromisser.

En annan SHL-ledare som heller inte tycker "det system vi har i dag är bra" är Moras klubbdirektör Peter Hermodsson.

- Arenakravet drevs fram av SHL. Den senaste serieomläggningen genomfördes i en helt annan process än nu. Vi i Mora tycker det ska vara lättare att åka ur och gå upp. Där har vi inte ändrat oss, säger klubbdirektören för en klubb som går mot strömmen i SHL och fortsätter:

- Sist borde åka ur direkt och ettan i allsvenskan gå upp direkt.

Peter Hermodsson är medveten om att Mora kan betraktas som "svarta fåret" i SHL som vill göra det lättare för lag att åka ur och förlora de lukrativa tv-pengarna.

- Men samtidigt skulle det bli lättare att gå upp igen om man åkte ur. Om ettan i allsvenskan går upp direkt blir det lättare för lagen där att hitta sponsorer. Du riskerar inte att möta ett lag med helt andra ekonomiska möjligheter i ett avgörande kval. På det sättet kan du få med dig sponsorer och publik på ett helt annat sätt, säger Peter och fortsätter.

- Förändringarnas tid är inne.

Fansens hårda kritik

Stefan Baudin är ordförande för LuleåFans och blev nästan förvånad att samtliga supportergrupper i SHL och allsvenskan kom överens om kraven i brevet.

- Ibland har det sagts att det handlar om kommunikationsbrist mellan SHL och fansen. Men det är inte sant. Vi är väldigt tydliga med vad vi tycker och vad vi anser SHL gör fel. Och det senaste brevet gjorde bara supportrar ännu mer upprörda, säger Stefan.

Han kritiserar främst arenakravet och seriesystemet och fortsätter:

- SHL säger att det sportsliga ska avgöra. Men vad är det för sportsligt med krav på ett särskilt antal sittplatser. Se på Karlskrona nu, som spelar i allsvenskan med en för dyr arena. Vem tjänar på det?

LuleåFans upplever en god kontakt med sin förening, men också en svårighet att få konkreta svar.

- Det är viktigt att fans blir medlemmar i sin förening och påverkar den vägen.

Om du var SHL-boss och fick ändra något direkt - vad blir det då?

- Sista laget åker ur direkt och ettan i allsvenskan går upp direkt. Då blir det direkt extra nerv i många matcher i båda serierna. Nuvarande system är som att ligan är halvstängd. Då är det nästan bättre att stänga helt. Antingen har man stängt eller öppet. Nu är det något mitt emellan. Det är som med play in. Ta bort det direkt. Det är helt värdelöst. Antingen går man till slutspel eller inte.

Viktor Adolfsson, ordförande i Järnkaminerna, upplever en bra kontakt med Djurgårdens ledning, men säger precis som Stefan Baudin att det är viktigt att fansen mobiliserar sig.

- Fler supportrar kommer ställa krav på sina klubbar. Vi kan samordna mer mellan oss supportrar för att lämna fram liknande förslag. Vi har större möjlighet att påverka tillsammans.

Viktor Adolfsson påpekar den breda viljan till förändring och säger:

- Se bara på Rögle, de ligger sist i SHL, men deras supportrar är ändå med på att det ska bli lättare att åka ur. Det visar hur alla har insett hur viktigt det här är.