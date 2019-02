Djurgården toppade tabellen före dagens omgång medan hemmalaget Luleå återfanns på plats två.

Men att det var ett toppmöte syntes ingenting av i första perioden.

Luleå var numret större och hade ledningen med 2-0 efter mål av Einar Emanuelsson och Oscar Engsund.

– Det är för dåligt. Bara att titta på tavlan, sade Dif-backen Olle Alsing till C More i paus.

Luleå slog Dif – toppar SHL

Efteråt väntade en viss uppryckning från Djurgården och laget kunde också reducera när pucken dansade sig fram till en fristående Marcus Davidsson som på bortre stolpen kunde raka in reduceringen.

I den tredje tryckte Dif på för en kvittering och närmst kom också Robin Norell när han prickade stolpen.

Men Joel Lassinantti höll tätt och Luleå kunde kvittera ut tre blytunga poäng.

– Det är en för dålig start tycker jag, där är vi inte alls påkopplade. Jag saknar lite fler målchanser, de försvarar sig bra och jag tycker vi växer in i matchen men vi får inte den starten man ska ha här uppe i Luleå. Sen är vi lite på utsidan i anfallszon också tycker jag, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson till C More.

En extra lördagsbonus för norrbottningarna är att klubben återigen är serieledare i SHL.

– Det är aldrig svårt att tagga till inför en sån här match. Djurgården är ett skickligt lag, väldigt rolig match att spela, säger Joel Lassinantti till C More.

Luleå har vunnit samtliga tre möten med Djurgården den här säsongen.

Tumult på slutsignal

Djurgården och Luleå har en spänd relation och har i flera år byggt upp en rivalitet.

Det märktes inte minst efter slutsignal när Djurgårdens Niclas Bergfors hamnade mitt i gröten av Luleåspelare när lagen skulle gå av banan.

Även Jakob Lilja, Oscar Engsund och Robin Kovacs var inblandad i tumultet som ganska snabbt lugnade ner sig.

Kovacs, med ett förflutet i AIK, gjorde en hånfull gest mot Niclas Bergfors som av tv-bilderna att döma såg ilsken ut.

– Det är inför slutspelet. De vill visa att de inte viker ner sig, säger C Mores expertkommentator Mike Helber.

Härnäst väntar landslagsuppehåll. Djurgården tar emot Timrå på Hovet efter uppehållet medan Luleå möter Brynäs på bortais.