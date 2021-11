”Vi gör det vi pratar om, det vi ska göra”

Timrå har en gryende form i SHL och kom till lördagens bortamatch mot Linköping med råg i ryggen.

Det fina spelet fortsatte också och Timrå kopplade grepp om matchen i andra perioden. Jens Lööke satte 2-1 till Timrå sju minuter in i perioden och knappt tio minuter senare gjorde Ty Rattie Timrås tredje mål.

I den tredje periodens slutminuter fick Linköping utdelning när man spelade med tom kasse. Men efter Robert Lantosis reducering avgjorde Joseph Laleggia i tom kasse i matchens sista minut.

Timrå slog Linköping

Timrås seger tar laget upp på 20 poäng efter 21 matcher. Laget har vunnit fyra av sina fem senaste matcher.

– De är bättre än vi i första perioden. I andra tar vi över och kontrollerar matchen bra. Vi får in någon puck, säger Timrå-backen Per Svensson i C More.

Tongångarna i Timrå är annorlunda jämfört med när laget hade 12 raka förluster.

– Vi gör det vi säger att vi ska göra, det vi pratar om, och gör det mycket bättre, säger Per Svensson.

– Vi jobbar hårt över hela banan, tar bättre beslut, och spelar hårt och rejält i egen zon

