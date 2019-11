”Vi borde ha avstått från att publicera”

Leksand inledde SHL med att imponera stort på hemmaplan och efter fem omgångar toppa tabellen. Men daladansen har kommit av sig och den senaste tiden har inte ens den mest dansanta velat svänga om i Leksand.

Den senaste tiden har nämligen varit becksvart för klassikerlaget. Först radade Leksand upp nio raka förluster och nu är en ny förlustsvit påbörjad med fyra raka förluster, mellan de två förlustsviterna tog laget två tunga segrar mot Malmö och Växjö men det är också de enda två segrarna som Leksand tagit sedan den 24 september.

På två månader har laget alltså bara vunnit två matcher, och nu har det börjat sätta sina spår.

Efter förlusten mot Luleå i lördags kom nämligen lagets stora stjärna Patrik Zackrisson att visa rejält med ilska när tv-publiken framför C Mores sändning kunde se honom brinna av i omklädningsrummet och först välta en en kundvagn med matchtröjor för att sedan även sparka ned en soptunna.

”Det finns så klart gråzoner”

Efter händelsen har vissa röster höjts om vad som är lämpligt att visa från omklädningsrummen och vad som borde klippas bort.

Och nu berättar Rickard Segeborn, programchef på C More, att just de bilderna aldrig borde ha visats och att C More varit i kontakt med såväl SHL som Leksand och haft en bra dialog angående händelsen.

– Vi har kommit överens med SHL om ett förhållningssätt kring omklädningsrums-kameran, när vi får filma, och vad vi kan publicera och inte. Vi har en kontinuerlig dialog med ligan, lagen och spelarna kring de här bitarna. Det finns så klart gråzoner, men i det här specifika fallet borde vi ha avstått från att publicera, säger han och fortsätter:

– Omklädningsrums-kameran syftar till att ge en allmän inblick kring förberedelser och stämning, inte leta efter spelare eller tränare som tappar fattningen. Omklädningsrummet tillhör laget och det behöver finnas en trygghet i att man inte filmas i det syftet.