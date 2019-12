”Vet exakt hur mycket pengar jag lämnade”

Patrik Berglund levde det liv han alltid drömt om, som NHL-spelare i St. Louis Blues, när det otänkbara inträffade.

Han hade blivit trejdad.

– Det skulle inte ens vara möjligt. Men en morgon vaknade jag upp och hade hundra sms och hundra samtal. Det var totalt kaos, säger Patrik Berglund i kanadensiska Sportsnets nya minidokumentär ”Why Ex-NHL Player Patrik Berglund Walked Away From Millions”.

Berglund gick från ett lag där han konsekvent producerade poäng och en stad med flera nära vänner till ett lag där han hade svårt att få någon speltid och en stad där han inte kände någon.

I frågan om vem som bär ansvaret går åsikterna dock isär. Berglund hävdar att felet ligger hos den tidigare agenten Peter Wallén, som i sin tur skyller på Berglund.

”I juni 2018, inför deadline den första juli, bad jag om att få listan från honom flera gånger, både muntligen och i text. Patrik Berglund skickade aldrig någon lista till mig”, skriver han i ett uttalande till Sportsnet.

Patrik Berglund: ”Livet är mer än hockey”

Svenskens mentala hälsa blev allt sämre, vilket till slut ledde till beslutet att lämna både Buffalo och NHL för att åka hem till Västerås.

– Jag var på ett väldigt, väldigt dåligt ställe mentalt då, med väldigt mycket ångest. Jag ville lägga av med hockeyn och jag hade helt förlorat mig kärlek till sporten, säger han.

I juli i år, nästan exakt ett år efter att han lämnat Buffalo, offentliggjorde Patrik Berglund att han återvänder till att spela professionell hockey. I Djurgården.

Den svenske NHL-veteranen har därmed tvingats gå ned betydigt i lön, men det var en uppoffring som var enkel att göra, menar Berglund.

– Livet är mer än hockey. Det var faktiskt ett enkelt beslut att ta i slutändan och jag har inte ångrat mig en enda gång.