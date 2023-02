Foto: C More

Leksand fick en jobbig start på matchen när Växjö var på besök under tisdagen.

Ett tidigt 0-1 mål följdes upp av ett dråpligt självmål.

Med 43 sekunder kvar av den första perioden studsar ett Växjö-inspel, som går på mål, mellan Mantas Armalis och en egen spelare in i mål.

– Att vi släpper in de två målen. Det är svårt att förstå. Självmålet kan jag inte säga någonting om, säger Björn Hellkvist om målet i C More.