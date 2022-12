Fyra raka förluster var vad Luleå hade med sig in i lördagens möte med Växjö.

Väl där blev det dock inte särskilt muntert för Tomas ”Bulan” Berglunds lag.

För efter att ha hamnat i ett 2–0-underläge efter en period rasslade laget ihop i den andra.

Detta genom att släppa in hela fem mål. Därmed var ställningen 7–0 till Växjö efter två perioder.

– Det är ett Luleåförsvar som är virrigt och inte alls har koll på sina motståndare, sade kommentartorn Peter Backe i C More.

Bland annat hade Joel Lassinantti bytts ut efter 5–0-målet till förmån för Matteus Ward.

– Det är blytunga ben som tar sig ut i omklädningsrummet för Luleå.

”Det hjälpte inte i alla fall”

En som inte var nöjd var Jesper Sellgren.

– Just nu är det inte så mycket tankar. Man är bara förbannad, sade backen i C More och fortsatte:

– Jag vet inte. Det är bara för jävla bedrövligt där ute.

Inte ens en timeout hade hjälpt laget i mellanakten.

– Nej, det var ingenting som hjälpte i alla fall. Det spelar ingen roll vad vi säger, alla måste gå till sig själva. Alla måste upp, vi måste vara bättre på alla plan.

I den tredje perioden reducerade Växjö två gånger om. Till sist blev slutresultatet 7–2.

