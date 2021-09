Höll undan: "Matchen var ganska bedrövlig"

Senast Rögle var på besök i Vida Arena vann hemmalaget SM-guld.

I finalreprisen var det Växjö som inledde starkast och testade Christoffer Rifalk i Röglemålet flera gånger.

Det slutade i ett tidigt mål – från spelaren som sprutade in poäng i finalserien ifjol, men hade ännu inte lyckats hitta målet under de fyra inledande matcherna på säsongen. Men under lördagskvällen kom målet för Pontus Holmberg.

– Kände att det var ett skönt mål att få, man red på det hela matchen. Man har åkt runt och funderat lite och spelat svår hockey i inledningen, säger han.

Holmberg rörde sig mot mål samtidigt som pucken levererades från kedjekamraten Olle Lycksell, då styrdes den in via den förstnämnde bakom Rifalk och Växjö hade ledningen.

Det samarbetet skulle komma fler gånger under kvällen.

Men först kvitterade Rögle, när de utnyttjade ett dåligt byte från Växjö som gav dem ett tre mot noll-läge.

Adam Tambellini på vänsterkanten hittade Leon Bristedt mot bortre kanten – och pang sa det för Bristedt att även han få in sitt första mål för säsongen.

Växjö höll tätt i slutet: ”Jävligt skönt”

Men Växjö skulle återta sin ledning, genom samma killar som fick fram första målet för kvällen.

I ombytta roller.

Från bakom mål drog Pontus Holmberg på sig dubbla försvarare, som han snurrade bort och serverade Olle Lycksell framför mål.

Än så länge hade det inte varit någon utvisning för kvällen, men när de började rulla in utökade hemmalaget sin ledning i den spelformen – genom Richard Gynge.

Och då började kampen.

Växjö hade tappat sin ledning i tre av fyra matcher i inledningen av säsongen, och det skulle bli spännande även här.

Med åtta minuter kvar reducerade Rögle genom ett skott från blå och Lukas Ekeståhl-Jonssons klubba.

Det blev en forcering från gästerna in i slutsekunden, men Växjö höll undan och tog tre poäng.

– Över 60 minuter gör vi en betydligt bättre match än den vi gör uppe i Gävle i torsdags, det känns jävligt skönt att kunna studsa tillbaka. Vi gjorde 40 okej minuter då och 20 som är katastrof, vi gör en ganska stabil match i dag. Rögle har några byten där, men man får inte glömma att det är ett riktigt bra lag vi möter också, säger Joel Persson.

Hade ni pratat något om just att inte tappa ledningen?

– VI kanske inte har pratat just om det, men alla i laget vet ju om det. Vi har haft ledningen många matcher hittills och tappat den, därför är det skönt att kunna knyta ihop den här säcken ikväll fast vi har en tvåmålsledning och Rögle gör 3-2 med åtta minuter kvar... det bygger moral att kunna knyta ihop säcken.

”Inget positivt att säga”

I Röglelägret var det inte mycket som var positivt efter matchen.

– Det är surt, men jag tycker inte att vi spelar bra alls. Dåliga passningar, dålig fart, det mesta är egentligen dåligt i dag så på ett sätt kan det vara bra att man inte vinner en sådan här match, säger Ekeståhl-Jonsson.

Ett Rögle som inte spelat match på nio dagar.

– Ja, det kanske påverkar lite, det är som att säsongen börjar om igen. Det är mycket träningar, inga matcher, det är svårt att komma in i det här matchtempot. Men det är ingen ursäkt heller, vi ska vara fräscha, säger han.

Var det något som ändå går att ta med sig från matchen, positivt sett?

– Just efter matchen har jag faktiskt inget positivt att säga. Vi kommer inte upp alls, passningarna är för dåliga och som lag, det är lite spretigt... men kollar man på video kan det säkert finnas någonting.