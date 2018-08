Sett till betydelsen för sitt lag så kan Erik Gustafsson vara hela säsongens främsta värvning i SHL. Den NHL-, KHL- och OS-meriterade backen har sedan 2013 varit ett självklart inslag i Tre Kronor, och med sitt skickliga tvåvägsspel har 29-åringen varit en tongivande back var han än spelat i Europa.

Något man i Luleå också räknar med att han ska bli.

– Han kommer betyda otroligt mycket för oss, helt klart. Erik är en väldigt bra spelare på planen och även utanför isen kommer han att betyda mycket då han kan bidra till att skapa en bättre kultur med kravställning och göra alla bättre, säger Luleås tränare Thomas ”Bulan” Berglund.

29 år gammal kommer Erik Gustafsson, om några dagar, faktiskt göra debut i SHL, då han som 19-åring lämnade Sverige för spel på college i USA. Och stjärnbacken ser framemot att dra på sig sin nya tröja:

– Allt känns grymt bra, jag har bara positiva känslor inför säsongen. Det ska bli så sjukt kul och det känns som en nytändning i karriären. Jag hade nästan hunnit börja tänka att det var tråkigt med ishockeyn, så det känns sjukt bra, säger Gustafsson.

Skrivit på fyraårskontrakt

Kontraktet är skrivet på fyra år, och när Erik med familj flyttade till Norrbotten så var det för att stanna och tillsammans med Luleå bygga på något som han själv säger lovar gott inför framtiden - även om det inte var solklart från början att lämna Ryssland och KHL.

– Det var inte så att jag var helt bestämd faktiskt, innan jag skrev på alltså. Då var det mycket velande fram och tillbaka.

Och sen?

– När jag pratade med ”Skuggan” och ”Bulan”, innan jag skrev på, och fick höra hur de såg på Luleås framtid, hur de vill bygga sitt lag och spela sin ishockey så kände jag att de tänkte hockey på ett sätt som är identiskt med mitt tänk... det fick mig att känna att det här var helt rätt. Jag vill bidra till att ta Luleå till nästa nivå.

Du kommer till ett lag som inte rosat marknaden senaste säsongerna. Känns det som att Luleå är på väg upp nu?

– Jag vet ju att de haft några tyngre år. ”Bulans” första år, förra året, så tyckte jag att de började spela upp sig mot slutet när ”Bulan” fick in sitt sätt att spela. Jag har stor tro att han kan ta Luleå till nästa nivå.

Fastän vi ännu bara befinner oss i försäsongen så har Erik Gustafsson redan nämnts i samma meningar som frälsare bland Luleås supportrar - som dessutom är kända för sitt stora stöd till föreningens alla lag.

Hur mycket spelade det in att Luleås supportrar är kända för sitt stora stöd?

– Man vill ju komma till en stad som andas ishockey och där det man gör betyder något, det spelade in och sen var Luleå mitt favoritlag i SHL när jag var liten så det vägde också in. Så det var många faktorer som spelade in.

Hur kommer det sig, född i Njurunda finns det väl närmare alternativ?

– När man spelade i Njurunda så mötte man Timrå så då ville man inte heja på dem, sen var Modo aldrig aktuellt, haha. Brorsan och farsan hejade på Luleå så då blev det så. Sen gillade jag klubbmärket med björnen, men nu har vi ju bytt ut det till Stålmannen, haha.