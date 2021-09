"Var helt galen – men sen var det kramar"

Per ”Pelle” Gustafsson, vän och tidigare lagkamrat i HV71

– Jag hörde det på radion men då var det väldigt oklart. Man trodde ju inte han hade varit med där. Det var en overklig känsla. Sen var det som det var... Det var väldigt sorgligt. Hela Stefan var en sådan glädjespridare. Han bemötta alla på samma sätt. Stefan ställde sig aldrig över någon utan tog sig alltid tid och var sig själv. Det var storheten med honom. Han extraknäckte som jultomte hos mig kommer jag ihåg. Jag tänker ofta på Stefan fortfarande.

Magnus Johansson, landslagskompis i Tre Kronor 2001-2011

– Det känns fortfarande overkligt, trots att det gått tio år nu. Vi umgicks mycket i landslaget och jag minns att vi var rumskamrater på OS i Vancouver. Stefan var en väldigt behaglig person att umgås med och vi trivdes i varandras sällskap. Det kändes faktiskt som att alla trivdes med Stefan, om jag ska vara ärlig. Han var varm och hade ett sådant djup i sig. När jag tänker på honom i dag, och det gör jag titt som tätt, så ser jag det där stora leendet framför mig. Han var alltid positiv, alltid glad. Och han spred den glädjen runt sig. Det var väldigt fint.

Bo ”Bosse” Ahl, vän och tidigare lagkamrat i HV71

– Vi var bra kompisar. Han ställde upp helhjärtat för mig och var jultomte på vintrarna. Vi hade väldigt kul. När han vann åt HV71 2004 var så häftigt. Han var väldigt glad och lycklig för det guldet. Jag fick glädjetårar när jag stod i båset 2004 och såg honom. Han lyckades fullt ut och jag gladdes med honom. Men han hade ett jävligt uselt humör när det gällde tävling. Stefan kunde gå ut på en uppvärmning och göra sitt yttersta för att sedan kräkas i papperskorgen. Han var så taggad att han aldrig kunde släppa in någon puck. Stefan var unik på det sättet.

Bosse Ahl. Foto: ANDREAS HILLERGREN / BILDBYRÅN

Bengt-Åke Gustafsson, förbundskapten Tre Kronor

– Jag var tränare i Atlant i KHL på den tiden. När olyckan skedde spelade vi faktiskt match, men den bröts mitt i. Vi satt i omklädningsrummet och inväntade information och till slut fick vi höra att planet kraschat. Det var en chock. Och sedan fick vi veta om alla som omkommit. Det var så jäkla tråkigt.

– Stefan var framför allt en duktig målvakt, men det var en underbar människa att vara runt. En riktig lagkamrat men ändå en tävlingsmänniska. På träningarna var det alltid full fart. Han var inte bara där för att stå mellan stolparna utan han ville alltid utvecklas och jobba med sig själv. Han gjorde sitt, men accepterade alltid när andra målvakter fick stå i stället för honom. Då körde han extra i stället, han hängde aldrig med skallen. Stefan ville alltid att alla skulle känna sig delaktiga, och det var en väldigt fin egenskap.

Staffan Kronwall, C More-expert och tidigare Tre Kronor-lagkamrat

– Framgång. En vinnare. Det är Stefan för mig. Han var bäst när det gällde även fast han ibland kunde verka lite obrydd och trött. Men han levererade alltid. Sedan hade han en varm personlighet och du kunde se honom dansa framför publiken och skicka i väg några sköna glosor. Ingen människa kan ha sagt något ont om Stefan Liv. Han hade en extremt omtyckt personlighet och han hade ett lugn i sin person, som man knappt kunde ta på. Du blev nästan förbannad på honom för det. Samtidigt som han var en kille som du bara ville gå fram och krama. Han bjöd in till den värmen.

Martin Thörnberg, vän och tidigare lagkamrat i HV71

– Det första minnet som dyker upp är innebandymatcherna på sommaren. Han var helt galen och började slåss med folk för att han var en sådan vinnarskalle. Det var alltid flera innebandyklubbor som rök varje sommar. Men efter i omklädningsrummet var det alltid kramar och ursäkter. Stefan var en fantastisk fin och ödmjuk människa. Han var alltid bäst när det gällde vilket han visade under de tre gulden vi vann tillsammans. Jag träffade honom bara dagar innan olyckan skedde. Det var ett fint möte som jag aldrig kommer glömma.

Martin Thörnberg. Foto: AXEL BOBERG / BILDBYRÅN

Pär Mårts, tränare i HV71 och Tre Kronor

– När jag tänker på Stefan, då tänker jag på hans vilja. Han var ganska yvig i sina uttryckssätt. Det märktes att han ville mycket. Jag kan inte särskilja målvakten och människan Stefan Liv för det märktes hur mycket han ville bli bättre i alla delar. Han var väldigt varm. Snäll. Behaglig. Enkel. Du ville vara nära Stefan. Han hade lite underfundig humor som smittade av sig. Stefan gjorde ett sådant intryck på människor.

– Redan från start med HV71, under 2003, höll han inte igen. Han berättade vad han kände, och det var ett härligt givande. Det var rakt. Du behövde aldrig översätta vad Stefan menade. Han var annorlunda och ganska oskyddad som person när han gav sig in i något. Många gömmer sig bakom något innan man vågar kliva fram, men Stefan hade inte det. Han var där direkt, i sin sårbarhet.

– Finalserien 2004 var han outstanding. Han höll nollan i alla fyra matcher. Hur är det möjligt? Jag minns någon match vi förlorade i Karlstad, och vi gjorde ingen bra match. Stefan var jäkla besviken för att han inte fick fram det han ville. Han var väldigt missnöjd och gick in i sin bubbla. Matchen efteråt höll han nollan. Han kunde bli skogstokig på folk och jaga dem under träning när de inte gjorde sitt jobb. Killarna kände att de behövde vara närvarande och ge 100 procent för Stefan accepterade inget annat. Det gällde även för mig. Jag kunde inte säga saker som han inte köpte, för då reagerade han. En gång kom jag in i omklädningsrummet och började direkt, andfådd och lite väl engagerad, prata om att vi måste vara mer spelbara och åka mer skridskor. Då ställde sig Stefan upp och undrade: ”Gäller det även mig?”. Jag insåg att jag behövde vässa till mig och det gav mig väldigt mycket.

Pär Mårts vann SM-guld tillsammans med Stefan Liv 2004. Foto: ANDREAS HILLERGREN / BILDBYRÅN

Nicklas Lidström, hockeyikon och tidigare lagkamrat i Tre Kronor

– Träningslägret med Detroit hade precis börjat när vi fick veta vad som hade hänt. Det var faktiskt Pavel Datsyuk som, efter en träning när vi var i gymmet, berättade för laget. Det var svårt att ta in och vi visste inte speciellt mycket i början. När det sedan sjönk in var det mest en chockartad känsla. Min första backkollega i Detroit, Brad McCrimmon, hade just tagit över Yaroslavl och Ruslan Salei, som spelade i Detroit, var ju också på det planet. Och sedan Stefan, då.

– Jag minns framför allt OS-guldet i Turin. Trots att Stefan var tredjemålvakt hjälpte han laget på ett fantastiskt sätt. Att sätta laget före jaget är en klyscha, men Stefan gjorde det. Han förstod vad som var bäst för laget i alla lägen. Det var en storhet han hade. Henrik Lundqvist var vår förstemålvakt i OS och han älskade att tävla, både på träning och match. Stefan var likadan, den inställningen delade dem. Han vågade ta för sig på ett bra sätt, det handlade inte om att han skulle stjäla showen, utan han visade sin personlighet i alla lägen. Stefan var en glädjespridare med ett ständigt leende på läpparna. Det är nog det jag minns allra starkast.