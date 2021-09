Gunler lär få ett större förtroende i vinter. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

SNACKISEN: De mörka rubrikerna från fjolåret följer trots allt med Brynäs in i denna säsong. Det är svårt att förbise det faktum att klubben har en spelare tagen ur tjänst på grund av misshandelsanklagelser. Denna interna avstängning gäller fortfarande och ingenting annat har meddelats.

LÄGET I LAGET: Med Anton Mylläri säkrad för resten av säsongen har Brynäs nu åtta backar att tillgå. Det troliga är att just Mylläri eller Julius Bergman sitter på läktaren när pucken släpps i premiären.

Det hajpade nyförvärvet Nick Olesen gick en kamp mot klockan efter att ha träffats av en puck i ansiktet under OS-kvalet med Danmark. Olesen har deltagit i träning under veckan och kommer spela premiären, meddelar Brynäs på sin hemsida.

SNACKISEN: NHL- och VM-spelaren Marcus Sörensen bestämde sig tidigare i veckan för att skriva på ett femårskontrakt med Djurgården. Ett välkommet besked efter kaptenen och storstjärnan Jacob Josefssons skadebekymmer som kommer hålla honom ur spel en längre tid. Annars är det fortfarande osäkert om William Eklund spelar i Sverige eller inte kommande säsong. Han åker inom kort över på San Jose Sharks träningsläger.

LÄGET I LAGET: Lyckligtvis för Djurgårdens del har Sebastian Strandberg återgått till träning och spel igen efter sin skada. Han kommer få bära ett stort lass efter Josefssons och Manuel Ågrens långtidsskador.

SNACKISEN: Lägst powerplay- och skottprocent i fjol. Nu ska det förändras. Frölunda har mönstrat ett skräckinjagande första powerplay med Mattias Norlinder, Jacob Nilsson, Joel Lundqvist, Michael Spacek och Ryan Lasch under försäsongen. Den formationen ska vända fjolårets negativa siffror.

LÄGET I LAGET: Karl Henriksson lämnar Frölunda i slutet av den här veckan för att ansluta till New York Rangers träningsläger. Däremot får göteborgarna se Mattias Norlinder i laguppställningen. Han spelar premiären, sedan drar han över till Montreal för att försöka slå sig in i NHL. Rapporterna från sista träningen tyder på ett helt väntat lag. Frågan man ställer sig är väl egentligen vem av Anders Grönlund eller Jens Olsson som får se matchen från sidan.

SNACKISEN: Anton Karlsson, som spelar på ett tryout-kontrakt, ser av allt att döma ut att bli kvar i Karlstad. Åtminstone ett tag till. Innan lördag ska parterna ha bestämt sig. Apropå backar har stortalangen Joel Nyström återgått till träning och han förväntas delta i Färjestads första match som spelas mot Växjö.

– Han har fått klartecken, sen får vi se hur han svarar på träningen. Han är fortfarande lite dag för dag, men det finns hopp om spel. Vi hoppas att det har gått okej och då är avsikten att han ska spela några minuter, säger Johan Pennerborn till VF.

LÄGET I LAGET: Jens Westin är alltjämt borträknad från premiären, vilket talar för att Anton Karlsson får förlängt. Annars är Färjestad friskt och helt. Även Micke Lindqvist var med på sista träningen inför avresan till Växjö. Han klev av i genrepet mot Linköping, vilket bara var en försiktighetsåtgärd. På träningen var det väl egentligen bara frågan om vilken av juniorbackarna Anton Berglund eller Martin Skärberg som skulle få åka med.

SNACKISEN: Med en ”bredare spets” (Thomas Johanssons ordval) har Leksand sett svårstoppade ut i CHL-upptakten. Fyra raka segrar och en säkrad plats i slutspelet imponerar. Det har nog hjälpt lagets supportrar att glömma Marek Hrivik och Peter Cehlarik lite snabbare. Annars har mycket i dalatrakterna handlat just om det: Hur kommer Leksand må utan sina favorit-slovaker?

LÄGET I LAGET: Carter Camper anlände sent efter att familjen genomgått en komplicerad födsel. Han är nu på plats och väntas spela premiären. Likaså det senaste nyförvärvet Ben Thomas, som flögs in till Sverige den gångna helgen. På skadefronten finns – no surprise – Mattias Ritola. Han är ett osäkert kort inför lördag. Dessutom kom under fredagen besked att både Oskar Lang och Max Veronneau missar premiären.

SNACKISEN: Linköping tippas alltjämt landa in på en plats i de nedre tabellregionerna, men en av lagdelarna sticker verkligen ut i SHL-sammanhang. Målvaktssidan med Marcus Högberg och David Rautio är en av ligans absolut bästa och det kan i slutändan vara den som hjälper LHC till ett play in-spel. Högberg är en av SHL:s mest spännande hemvändare.

LÄGET I LAGET: Jonas Junland återvände till laget i sista träningsmatchen mot Färjestad. Man kom till spel i den matchen med en mer eller mindre helt ordinarie trupp. Broc Little saknades visserligen, men det beror på lättare sjukdom och det finns således ingen risk att han ska tvingas avstå premiären mot Luleå.

SNACKISEN: Petter Emanuelssons vara eller icke vara i Luleå lär bli en följetong. Under veckan har båda parterna bekräftat att det finns en diskussion om ett fortsatt samarbete. För tillfället är Emanuelsson på väg tillbaka efter sin skada och han tränar just nu med Hockeyettan-klubben Kiruna IF.

– Vi har en bra dialog med Petter och hans agent, och vi följer hans rehabilitering, säger Stefan ”Skuggan” Nilsson till NSD.

LÄGET I LAGET: Apropå ovanstående spalter ska Luleå bestämma sig över vem som tilldelas plats 15 i forwardsuppsättningen efter att Fabian Lysell dragit till Nordamerika. Det mesta lutar åt att det blir junioren Olli Nikupeteri som får den tröjan. I skadeväg tvingas stjärnmålvakten Joel Lassinantti sitta på läktaren i premiäromgången. Han opererades förra veckan.

SNACKISEN: Värvar målvakt, som inte hinner bli spelklar. Ja, så är det. Leland Irving skulle backa upp Daniel Marmenlind när Oscar Alsenfelt. Men Malmö har inte hunnit få honom spelklar och när laget sitter på bussen till Dalarna landar Irving in i en hotellsäng och får istället installera sig till laget under träningen på måndag.

LÄGET I LAGET: Under veckan har man varit nästintill full trupp. Oscar Alsenfelt har man givit ytterligare några veckor på sig i sin rehabilitering. Då plockade man in Leland Irving. Under träningarna i veckan har Oliver Lauridsen saknats på grund av sjukdom, men han följde med på bussen till Leksand.

SNACKISEN: Det må vara uttjatat vid det här laget, men Oskarshamns backsida skrämmer inte direkt någon i SHL. Är det ligans sämsta backuppsättning? Ja, åtminstone på papperet. Martin Filander och gänget har bevisat att de kan få individer att växa, och det är ett måste även i vinter för att IKO ska undvika kval.

LÄGET I LAGET: Det mest noterbara är att den viktige forwarden Johannes Salmonsson kommer att missa premiären mot sin tidigare klubb Timrå. Han klev av tisdagens träning, och senare stod det klart att han missar Timråmatchen, rapporterar Barometern.

– Han har en överkroppsskada, säger sportchefen Thomas Fröberg.

SNACKISEN: Thimo Nickl har skickats på lån till AIK och det betyder att Rögle endast har sju backar att tillgå. En hanterbar situation kortsiktigt, men ängelholmarna är ute på marknaden och tittar. SportExpressen har rapporterat om att Jesper Lindgren studerats av RBK-ledningen och väljer Abbott att slå till kommer det innebära en kär återförening mellan Lindgren och Lukas Ekeståhl-Jonsson som spelade ihop i Modo. Kanske är tanken att de ska bilda ett backpar.

LÄGET I LAGET: När laget tränade dagen innan premiärmatchen mot Örebro så var det ett i stort sett helt ordinarie lag. De enda som inte deltog på träningen var juniorspelarna William Wallinder, William Strömgren och Linus Sjödin. Samtliga har spelat J20-hockey i veckan. Av uppställningen på träningen att döma så tänker man spela på sex backar i premiären.

SNACKISEN: Är detta verkligen ett ”Skellefteåbygge”? Det känns som man har fått sätta ihop ett hafsigt verk, när flera spelare saknades. Det är ganska olikt Skellefteå att ha så många importspelare, men man var å andra sidan tvungna. Klubben hoppas givetvis på fler spelare från byggden och fynd från lägre nivåer. Men ibland är man tvungna.

LÄGET I LAGET: ”Skellefteå AIK såg ut att vara nästan fulltaligt under sista träningen. Jayce Hawryluk, senaste värvningen, fick göra sitt första pass på is. Han spelade i fjärdeformationen och kommer att vara med i laguppställningen. Linus Lindström spelade för fullt och är därmed tillbaka mest troligt. De spelare som inte kommer till spel är Oskar Eriksson och Albin Sundsvik som står på skadelistan. Elias Stenman från juniorerna kan bli aktuell att få komplettera matchtruppen. Han reser ned under lördagen till Stockholm.” skriver Norrans initierade hockeyreporter, Adam Savonen, i ett sms.

På fredagen landade laget på Arlanda flygplats med ett dygn till matchen mot Djurgården. SportExpressen träffade Oskar Nilsson och Jonathan Pudas som var på strålande humor.

– Jag spelar med Adam Wilsby imorgon, sa Nilsson.

– Jag spelar i par med Filip Roos, säger Pudas.

– Roos har exakt allt det där man själv saknar, skrattade Nilsson innan de tog sitt bagage.

SNACKISEN: Hur bra är egentligen lagets importer? Det har blandats och gett under försäsongen för några av Timrås tyngre värvningar; Robin Hanzl, Joey LaLeggia, Nolan Zajac och Ty Rattie. Samtliga måste leverera för att Timrå ska undvika förlorarfinalen till våren. Rapporter inifrån Timrå säger att LaLeggia är den som utmärkt sig mest på både träning och inne i omklädningsrummet. Han lär bli lagets försteback.

LÄGET I LAGET: Förlorade genrepet mot Luleå, och efter den matchen så aviserade tränaren Fredrik Andersson att läget i laget är stabilt. Det är egentligen bara nyförvärvet, backen Didrik Strömberg, som man räknar bort till premiärmatchen mot Oskarshamn, på bortaplan.

SNACKISEN: Det går inte att komma ifrån att det här kan bli Sam Hallams sista säsong med Växjö. Till våren går kontraktet med demontränaren ut och han har ryktats till både Europa och NHL. Det vore naturligt om skilsmässan sker efter den här vintern, för vad har Hallam kvar att uträtta i Smålandsklubben?

LÄGET I LAGET: I sista CHL-matchen kunde Växjö mer eller mindre mönstra ordinarie lag. Den enda som fattades var skadeförföljda Peter Andersson. Det troliga är att Lakers ställer upp med samma manskap i premiären mot Färjestad. Sju backar, 13 forwards och Janis Kalnins i mål.

SNACKISEN: En otränad Nick Ebert stal rubrikerna tidigt under försäsongen och Örebro valde att förpassa honom till träningscykeln i stället för matchspel. Nu är frågan när amerikanen är redo för att äntra isen igen. Det troliga är att han anses vara i matchdugligt skick när Petr Zámorskýs korttidskontrakt löper ut 19 september.

LÄGET I LAGET: Ställde upp helt ordinarie på träningen, rapporterade NA direkt från hallen. Sju ordinarie backar, plus Petr Zamorsky. Bland forwards var alla med, och bland de 14 i truppen var det Filip Barklund och Milton Oscarsson som inte med med på fyra kedjor. Det ser därmed väldigt redo ut för premiären mot Rögle.