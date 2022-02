Ilskan efter förlusten: ”Alldeles för dåligt...”

Malmö åkte på en tung förlust i torsdagens SHL-möte med Färjestad. Fyra insläppta mål blev för tufft.

Dessutom kom samtliga i numerärt underläge. Med andra ord går det att säga att Carl Söderberg och hans lagkamrater hade en tuff kväll i Karlstad.

– Det är alltid tungt efter förlust. Det är inget roligt.

Två matcher här nu som ni blivit brutalt straffade för dumma utvisningar. Kommentar till det?

– Det är som du säger. Det är lätta utvisningar, någon kan man kanske argumentera för, men det är fortfarande för lätta utvisningar, säger han och fortsätter:

– Sedan måste vi ändå hitta en väg för att döda av i alla fall två av de utvisningarna. För då är det ju match.

Samtidigt spelade Malmö bra hockey i den första perioden och ställningen var 1–1 i paus.

– Vi spelar bra då. Släpper knappt till något då, men sedan är vi också i en sits just nu där det är lätt hänt att när man blir straffad så är det extra tungt. Det blir en rätt lätt väg att gå att tycka att man jobbar i motvind. Men det är det är nu vi måste stärka oss. Det är en nyttig säsong för många spelare som drar lärdom.

Söderberg: ”Jag är jättekritisk”

Vad säger du när lagkamrater tar så mycket dumma utvisningar som er tränare Tomas Kollar kallar det för?

– Individuella saker. Jag har inte sett alla nu, jag såg två av dem och det är klart vi måste få ett stopp på det. Man behöver döda några utvisningar och få upp självförtroendet i boxplay också.

För det slutade till sist med en förlust med 4–1 och endast ett gjort mål. Det är inte tillräckligt menar lagkaptenen även om det hela tiden finns saker att lära sig.

Hur självkritisk är du att ni inte producerar framåt?

– Jag är jättekritisk. Det har jag varit under hela min karriär mot mig själv. Klart man hade önskat att man hade en bättre säsong. Men vi har 14 matcher kvar och det är klart att som lag har vi en alldeles för kass säsong och individuellt har vi kanske inte kommit upp som vi velat, rätt många spelare. Men det är också lärorikt också. Man måste se något positivt i det, att man lär sig i stället för den ständiga uppförsbacken.

– Vi får helt enkelt se det som en utmaning som man vill göra någonting bra av. Det kommer alltid nya matcher som man kan göra det bra av.

Hur är du som kapten när det ser ut så här?

– Jag pratar och säger mitt. Jag tror på att bita i, inte skälla. Det är upp till var och en att gå till sig själv. Vi vill vara en grupp där vi är positiva och ser möjligheter. Nu har vi match på lördag där vi ska ha en bra känsla med oss.

Under torsdagskvällen vann också Timrå mot Leksand. Därmed skiljer endast två poäng mellan Malmö och just Timrå strax under det negativa kvalstrecket.

Är det ett stresspåslag för er att lagen bakom närmar sig?

– Det är inte så mycket dem, utan mer vi själva. Om vi inte spelar bra och gör vårt, så kommer det inte gå vägen. Det handlar om oss själva och vad vi gör, och vi ska göra det bra. Vi sköter vårt och tar en match i dagens.

Kommenterar Sylvegårds val

Men Söderberg är en rutinerad herre och har varit med förut. Så pressen som finns är han bekant med sedan tidigare.

– Jag har kanske varit med om det här tre gånger på 20 år, och första gången var 03/04 med Malmö. Det slutade väldigt bra. Även en säsong i Linköping som var likadan, men vi tog oss samman. Sedan denna. Det kommer den här typen av säsonger.

Hur känner du som inte levt under pressen med att trilla ur de senaste nio åren i NHL, när man plötsligt har den på sig?

– Samtidigt är NHL en ständig press. Det lever man med som hockeyspelare. Det är bara att gilla det.

När säsongen nu går in på upploppet är också spelartruppen satt och transferfönstret stängt. Men Söderberg tycker att sportchefen Patrik Sylvegård gjorde rätt som inte värvade i samband med transferdeadline i dagarna.

– Jag tycker det var givet. Vi har väldigt stor potential i truppen. Förra gången vi tog in spelare i truppen så har det visat sig att det inte gav en omedelbar effekt på laget. Jag tror på de spelarna som är här.

Tre danska spelare återvänder på lördag. Lär betyda en del för er?

– Det är duktiga defensiva backar allihop, så klart det kommer betyda mycket för oss.

Superdag väntar – dags att slå medaljrekordet