Utvisningar sänkte Brynäs mot IKO

Det var inga lätta motståndare som Oskarshamn hade på hemmais förra veckan, utan Rögle, Leksand och Luleå var på besök.

Det slutade i tre tunga matcher och under tisdagen inleddes deras bortaturné som pågår över helgen med två möten i Skåne på schemat.

– Det är bra stäm i gruppen, riktigt härliga killar. Vi har det kul när vi reser och det hjälper när vi vinner också, så klart.

Men nu blev det en seger.

Och en tuff förlust för Brynäs. Mikko Manner var inte nöjd efter matchen.

– Dålig insats. Ödmjuk nej? Spelar inte djupt, var inte bra med pucken och tappar matchen helt. Vårt spel var inte spelet som vinnare ska göra, vi vill vinna varje kväll men vi förstår inte vad som krävs för att vinna varje kväll. Det krävs tålamod, disciplin och att du kontrollerar dina känslor. Att du är bäst när det gäller, det kunde vi inte göra i dag.

De fick en tyngre start på mötet när Brynäs tog ledningen i numerärt överläge tack vare lagkapten Anton Rödin – som gjorde sitt tionde mål för säsongen.

Men sen visade Zohorna-bröderna att de kan vända matcher.

***

Ett mål vardera – och ett assist till respektive mål.

Och matchen var vänd.

Det var även så vi gick till paus.

Mycket utvisningar – Brynäs föll på det

Andra perioden präglades av utvisningar, bland annat en fem mot tre som Brynäs fick med lite mindre än två minuter kvar av perioden.

I en minut och 48 sekunder. Men nej, Oskarshamn klarade starkt av den spelformen.

– Det är så med fem mot treor, det händer inte så ofta. Vi borde gjort mål där, sa Oula Palve till C more i paus.

Men kvitteringen kom.

Då var det Noel Gunler efter nästan precis en minut av den tredje perioden, med assist från Linus Ölund.

Tredje perioden utvecklades med dubbla utvisningar från hemmalaget, där gästerna utnyttjade det andra tillfället.

Fredrik Olofsson överlistade Viktor Andrén och Oskarshamn kopplade grepp om matchen.

– Spelet har varit där (i powerplay), det är bara fokuset. Det lilla extra, små marginaler... ibland går de in, ibland inte. Det var skönt att det målet gick in, bra att tjeckerna kom i gång också. Det är viktigt för laget, säger målskytten till C more.

Brynäs jagade kvittering – men när Andrén plockades ur mål slungade Dahlström pucken mot mål och Joakim Thelin kunde enkelt lägga in pucken i öppen kasse.

– Den är upp och ner, de spelar bra. Kul att vi har Tim Juel som spelar bra där bak och ger oss en chans att vinna varje kväll. Samma med Joe (Cannata) när han är inne. Det gäller att vara effektiva på bortaplan och vi hittar bra i tredje, säger Fredrik Olofsson.

Sekunder senare stängde lagkapten Jonas Engström matchen med ännu ett mål i tom målbur.

