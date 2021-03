Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Sanny Lindström är en av totalt nio gäster som återvänder för jubileumsavsnittet 100 av Hockeypuls, intervjupodden som Expressen äger.

De övriga är Per Kenttä, Johan Hedberg, Conny Strömberg, Erika Grahm, Harald Lückner, Andreas Johansson, Mathias Bromé och Nicklas Lidström.

En stjärnfylld uppställning med digra meritlistor.

Apropå stjärnor är det ett samtalsämne som lyfts med Sanny Lindström, då en lyssnarfråga berör C Mores nya avtal med SHL och lönerna i ligan.

– Det där är en komplex och svår fråga. Lönerna har inte stigit i samma takt som inkomsterna från C More. Jag hade hoppats att det skulle göra det. Inte att spelarna i en tredje- eller fjärdekedja skulle tjäna mer, men jag tycker att de bästa spelarna ska tjäna runt 400 000 kr i månaden.

Lindström anser att det är ett måste för att SHL ska stärkas.

– De bästa spelarna ska inte åka till Schweiz eller andra länder. De bästa ska lockas av att få riktigt bra betalt här hemma, för att höja värden på hela SHL.

”Nivån på SHL har inte blivit bättre”

Under avsnitt 100 berättar Lindström vidare att inkomstkällan från C More och centrala avtal som SHL säkrat upp innebär mer för klubbarna än endast vad som syns utåt i form av herrlaget.

– C More har tryckt ned mer pengar i ligan, ja. Det ser du på hockeygymnasium till exempel. Det kan vara tre-fyra ledare på en träning för hockeygym. Lagen och spelarna får möjlighet till jäkligt bra utbildning. Sen när man kan skörda den frukten, det får man se längre fram.

Lindström avslutar sitt resonemang med att SHL, trots de friska pengarna som strömmat in i ligan, inte förstärkt sin plattform.

– Jag tycker inte att nivån på SHL blivit bättre bara för att man fått in mer pengar. Det är fortfarande så att lönerna ligger på nivån de var för fem år sedan.

