Uppvisning av Luleå – krossade Oskarshamn

Efter en tuff period jagade nu Oskarshamn sin tredje raka seger - då föll laget ihop borta mot Luleå. Två mål av Luleås Nils Lundqvist i slutet av den första perioden gjorde att hemmalaget hade mede sig en 3-1 ledning in i paus.

– Vi får inte släppa in så många puckar, sa Oskarshamns Rickard Palmberg till C More.

Men puckarna fortsatte att trilla in även i period två. När Arttu Ilomaki gjorde 5-1 hade det bara spelats tre och en halv minut av den andra perioden.

”Inget fungerar”

Oskarshamnbacken Nichlas Torp var korfattad när han kom till C Mores mikrofon efter 40 minuters spel.

– Det är på tok för dåligt alltså, säger han.

Vad är det som händer?

– De gör några mål på oss.

Vad är det som inte fungerar?

– Det mesta. Vi är steget efter i allting.

Vad vill du se i slutperioden?

– Framförallt att vi är med och tävlar.

Backens första mål för säsongen

Oskarshamn fick en drömstart på den tredje perioden då Max Veronneau reducerade till 5-2 efter bara 50 sekunder. Svaret från Luleå kom dock direkt. Först genom Fabian Lysell och sedan genom Daniel Sondell, vars backskott gick via en Oskarshamnsskridsko och ställde Joe Cannata i IKO-målet.

Målet var Sondells första för i år.

– Det var lite flyt på målet men det var skönt att få göra ett, säger han i C More.

Han tillägger:

– Det var en stabil seger tycker jag.

Matchen slutade tillslut 7-3.