Uppmärksammade bilderna: ”Får panik”

Brynäs säkrade den första segern i kvalbataljen mot HV71 när lagen möttes i en gastkramande tillställning under tisdagskvällen.

Först efter 22.30, i den fjärde perioden, kunde Linus Ölund pricka in matchavgörande 2-1. Ett mål som videogranskades i flera minuter då HV71:s målbur var ur sitt läge.

Jönköpingslägret fick efter matchen en förklaring av domarteamet.

– Piggen var kvar i hålet och då får målet vara ur sitt läge. Den förklaringen fick vi, jag visste inte om det innan. Småsaker avgör, och nu hade Brynäs turen på sin sida. Det där är glömt nu, vi fokuserar på nästa match.

Hur reagerade ni på bänken när beskedet kom?

– Vi trodde att målburen var flyttad till 100 procent. Jag trodde inte att det skulle bli mål, jag blev chockad så klart, men domarna kan reglerna och har bra bilder, vi litar på dem. Det är bara synd för oss.

”Det var kaos”

Annars var Filip Sandberg inblandad i flera händelser under matchen.

Några olyckliga, som när han i den första perioden träffades i ansiktet av två olika Brynäsklubbor.

– Det är lugnt, säger han om sin uppenbart ömma och omplåstrade näsa.

– Det small till vid första situationen, men det var kaos i tekningscirkeln och jag köper att domarna missade det. Sen fick jag en till, den tog vid insida ögonlock. Tur i oturen på den.

Vad är det med din spelstil som gör att du råkar ut för sådana här smällar? Det har ju hänt några gånger under säsongen nu...

– Hehe, ja, men det beror ju på att jag är så jävla lång (175 centimeter), svarar Sandberg och skrattar lätt.

– Nej, men man kampar där ute. Sedan kan jag tycka att alla har ansvar över sin egen klubba.

En annan uppmärksammad situation var under den andra perioden då Sandberg fick sätta sig på botbänken efter att ha knuffat Anton Rödin vid den egna kassen.

I HV-kretsar på sociala medier anklagades Rödin för filmning.

– Jag kan bara tala för mig själv. Min klubba far all världens väg bakom mål och jag får smått panik för att de har kontroll på pucken samtidigt som jag ser att någon är på väg in mot vårt mål. Då reagerar jag och får ut armarna. Jag har inga kommentarer om beslutet eller om Brynässpelaren. Det får stå för honom, säger Sandberg om utvisningen.

Se situationen som diskuterats flitigt på sociala medier:

”Kommer få utdelning längre fram”

På fredag väntar rond två mellan Brynäs och HV71.

Filip Sandberg tycker att Jönköpingslaget kan ta med sig mycket ifrån tisdagens match, trots nederlaget.

– Vi gör en bra hockeymatch i kväll. Det är mycket känslor och spänningar i en sån här match, men vi spelar bättre ju längre matchen lider. Fortsätter vi spela så här, och har tålamod, då kommer vi få utdelning längre fram.