Under slutet av OS i Peking började Theodor Lennström ana att det kunde bli spel i Sverige igen.

Den ryska ligan, KHL, hade under februari månad beslutat att ställa in resten av grundserien på grund av flertalet covidutbrott som lett till en rubbning i spelschemat.

Det betydde att säsongen för Torpedo Nizhny Novgorod, den klubb Lennström tillhörde, var över.

Tre Kronor-backen Theodor Lennström utsattes under samma veva för en övertalningskampanj från Färjestadskillarna i OS-laget – Linus Johansson, Jacob de la Rose och Gustav Rydahl.

De ville se honom i Karlstad igen.

Men det fanns ett hinder att klättra över först.

– Jag hade inte kunnat skriva på för Färjestad om jag inte sajnade ett nytt år med Torpedo, berättar Lennström i podden Hockeypuls.

KHL-laget ställde helt enkelt ett ultimatum till honom.

Visst, flytta till Färjestad – men då måste du komma tillbaka till hösten.

– Ja, så jag har fortfarande kontrakt med Torpedo nästa säsong. Det var deras krav när jag skrev på för Färjestad, att jag skulle skriva på för nästa säsong.

För att du skulle släppas?

– Ja. Under OS skrev jag på för Torpedo, för nästa år. Som omständigheterna är just nu vill jag inte tillbaka och spela där. Det är det enda jag kan säga. Jag vet inte hur det funkar med att bryta kontraktet eller inte, men jag lämnar det till min agent, så får vi se.

Nyheten om Theodor Lennströms kontraktsförlängning med Torpedo sipprade ut ett par veckor efter Rysslands invasion av Ukraina.

Vissa trodde att han skrivit på ett nytt avtal efter att kriget inletts.

Men:

– Det kan jag säga direkt: Det skulle jag aldrig göra, säger Lennström bestämt.

Huruvida han hade stannat kvar i Ryssland om Torpedo avancerat till slutspelet vet han inte.

– Det är svårt för mig att svara på. Jag vill inte gå in på den frågan, för jag har inte hamnat i den situationen. Det är lätt att sitta och säga vad man skulle och inte skulle göra.

Ingen kontakt sedan OS

Mitt under pågående SM-slutspel med Färjestad är ingenting löst inför nästa säsong.

Som det ser ut just nu är Theodor Lennström fortfarande en Torpedo-spelare till hösten.

Han kan alltså behöva åka tillbaka till Ryssland, om inte kontraktet rivs.

– Den tanken har jag inte tänkt. Jag vill inte gå in på vad som skulle kunna hända, för det ligger inte i mina händer. Det är inget jag behöver ta ställning till just nu heller, utan jag tar det när det kommer. Det enda jag vet är att jag inte vill tillbaka under de här omständigheterna.

Hur går processen till med att lösa dig från kontraktet?

– Jag har inte lagt mig i det där, utan jag fokuserar på slutspelet. Agenten tar allt det, så får vi gå igenom allt efter säsongen. Det är lätt att fokus hamnar på fel saker och att jag inte kan prestera 100 procent för mitt lag. Vi har agenter till för sådana här saker.

Har du pratat med någon i Torpedo?

– Jag har släppt över allt till agenten, jag har inte pratat med någon där sedan OS.

Sedan återkomsten till Färjestad har Lennström vuxit ut till en av SHL:s bästa backar. Han toppar poängligan för försvarare under slutspelet och får ett enormt förtroende av FBK-staben.

Skulle han komma ur avtalet i KHL kan det mycket väl bli en fortsättning i Karlstadsklubben.

– Jag trivs otroligt bra här, men det är många aspekter som måste falla på plats till nästa säsong. Jag fokuserar på den här säsongen. Det som komma skall tar vi efter säsongen, men jag stänger ingen dörr för Färjestad.

