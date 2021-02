På sina håll har man vädrat åsikter om att ligan borde stängas. Så sent som under tisdagskvällen var Linköpings styrelseordförande Roger Ekström ute i C More och lokaltidningen Corren och förklarade att Linköpings ståndpunkt är att man vill stänga.

– Det är inte rättvist för någon, säger Ekström till Corren.

Martin Åkerberg håller med Ekström.

– Rättvist har det inte varit på hela säsongen. Men vi tycker inte att någonting har förändrats jämfört med det beslutet som togs i november. Vi visste att det kunde komma fler utbrott och hade med det i beräkningarna. Det var en klar majoritet för att inte stänga.

Det hade varit enkelt att svänga i frågan för er del, med tanke på att ni gått från att vara ett slutspelslag, till ett lag i botten också.

– Ja, men vad hade det sänt för signaler till vår spelartrupp om vi svängde i en sådan fråga nu? Vi tycker att det finns tillräckligt med buffertzoner och att det är fair för alla. Nej, det är inte optimalt på något sätt. Men alla har vetat hela tiden och ingenting har förändrats, mer än att vi fått de utbrotten vi befarade skulle kunna inträffa, säger Martin Åkerberg.

Du ser frågan som stenklar, tolkar jag det som.

– Alla aspekter som rör det ekonomiska, där har vi vetat. Det enda som kan röra ihop det är om vi inte skulle få ihop schemat, men då är det en fråga för svenska ishockeyförbundet, att blåsa av, som man gjorde förra våren. Men i dagsläget är det inte ens en fråga. Skulle den hamna på bordet så är min uppfattning att det ändå inte finns en majoritet och det är inte tillräckligt många klubbar som ändrat sig.

Är din uppfattning att klubbar ändrat sig längs vägen?

– Egentligen inte. Möjligen någon. Men jag bara gissar då, utifrån snacket som går. Det finns ingen konkret fråga som dykt upp. Jag vill bara klargöra att från vår sida är det en icke-fråga. Vår ståndpunkt ligger fast. Jag tycker dessutom att det är bra att du ställer frågan, då vår lokala krönikör är av en annan åsikt, och det är lätt att tro att vi som klubb också har den åsikten. Så är det inte, slår Martin Åkerberg fast.