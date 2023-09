C More har blivit TV4, det är en förändring i sig.

Men under de inledande SHL-omgångarna (som spelades i torsdags och under lördagen) har det gått att se fler förändringar än så under kanalens sändningar. Däribland ny grafik.

Men en förändring har skapat stor förvirring ute i stugorna och bland tittarna.

Nämligen det faktum att det stora studiobordet i studion inte funnits på plats. I torsdags syntes Lena Sundqvist och Sanny Lindström endast ha ett litet bord i knähöjd mellan sig. Därefter var det Fredrik Söderström, Lasse Granqvist och Petter Rönnqvist som syntes sitta på sina barstolar i studion, men med högre barbord mellan sig.

Då hade Rönnqvist själv ”bett” om högre bord i sina sociala medier och det hela uppmärksammades bland annat av Dick Axelsson, samtidigt som många andra tittare skrattat gott åt det bilderna från studion.

”Studion TV4 Hockey kör är fan inte okej. Vuxna män som dinglar med fötterna eller försöker hitta fotstödet. Hoppas friskvård/massage ingår i kneget eftersom hållningen är sämre ostbågarna jag tryckte i mig i går”, skrev ishockeyprofilen på X, tidigare Twitter.

Nu svarar TV4-sportens programchef Rickard Segeborn om den nya skruden efter tittarnas reaktioner.

– Det stora studiobordet har ersatts av två mindre bord. Bordet vi hade i torsdagspremiären var ett tillfälligt bord i väntan på de två nya ordinarie borden som användes i går. Vi har flyttat ihop personerna i studion, för att kunna få en tätare, närmare och mer öppen bildproduktion under samtal, mer ansikten och kroppsspråk och mindre bordsfront, och för att kunna utveckla presentationer och vara mer flexibla och rörliga i studion. Det stora bordet kommer fortsatt användas på Superfredagar och Champions League bland annat, säger han.

Svaret om hockeyallsvenskans sändningar – efter SHL-förändringarna i TV4

Sedan tidigare står det klart att Almen Bibic (som redan debuterat) anslutit till gänget i TV4:s hockeysändningar, där kommer sedan även nya namn som Frölundaikonen Joel Lundqvist och den meriterade reportern Frida Nordstrand dyka upp.

Men det är som bekant inte den enda förändringen som gjorts.

– Det är kul med åsikter. Vi har ändrat grafik, look och intro för sändningarna, satsar på en ny omfattande reportageserie, har två nya experter i Joel Lundqvist och Almen Bibic, och extra reporter i Frida Nordstrand. Vi satsar extra på närhet och närvaro. På torsdagar har vi flyttat ut en studioexpert till att vara expertkommentator på ytterligare en match i stället, för att få mer närvaro ute på arenorna, säger Segeborn och fortsätter:

– Det är samma gäng som ifjol, samma producenter och produktionsbolag. Vi har som sagt bytt grafikpaket i och med att vi byter kostym från C More, till TV4. Den nya inslagsserien är med Frida, Niklas (Wikegård) och Åke (Unger).

Just en fråga om grafiken uppstod bland tittarna dessutom. Vissa tittare har i sociala medier reagerat på att måluppdateringarna från andra matcher (i folkmun kallat ”pling in rutan”) saknats i vissa matcher.

– Pling i rutan finns kvar så klart, det är en viktig del av sändningarna. Vi hade lite grafiktrassel med plinget i premiären i torsdags, men i lördags funkade allt som vanligt.

Väl på fredag inleds dessutom hockeyallsvenskan. Då är alltså studiobordet tillbaka när det vankas ”superfredag” med så väl extra tidiga, som extra sena, matcher.

Men TV4 har gjort vissa förändringar även där.

– Superfredagarna kommer vara snarlika fjolårets, med det stora studiobordet. Vi kommer utöka längden på införstudion så att alla större inramningar har 30 minuters införstudio. Johan Tornberg gör comeback som expert i Hockeyallsvenskan. Han kommer liksom Fredrik Söderström jobba med båda ligorna. Sen gör vi en rad mindre förändringar i innehåll, avslutar Segeborn.

