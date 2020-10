Trots att det återstår fyra år av sändningsavtalet mellan SHL och TV4 och C More har SHL valt att bjuda ut rättigheterna till hockeyns finrum till försäljning.

Just sporträttigheter har blivit stekheta och konkurrensen om dem är hård. Vilket resulterat att priserna skjutit i höjden – det handlar nu om rena miljardcirkusen.

Och slaget startar allt tidigare.

Ett exempel är Premier League som bara två dagar in på 2020 öppnade för anbud på den engelska fotbollen. Detta trots att ligan endast kommit halvvägs in i premiäråret på ett avtal som sträcker sig över tre år.

Det gav resultat. Nent, Nordic Entertainment Group, skrev ett avtal 2022-2026. Enligt norska Kampanje var det värt 22-23 miljarder kronor i Norden.

Att det uppenbarligen finns pengar – och mycket pengar – på marknaden är säkert den största drivkraften för SHL att redan i år kasta ut sitt bete till hugade spekulanter. 23 oktober 16.00 gick anbudstiden ut.

Uppgiftslämnare: ”Över en miljard om året”

– Det finns ingen marknad där sporträttigheter är hetare just nu än i Norden, och i det här fallet Sverige. Detta har SHL förstått. De vill helt enkel se vad de kan få, säger en person med insyn till SportExpressen.

Nu står kampen om att visa SHL från 2024 mellan TV4/C More och Nent.

Även om man inte kan räkna bort Discovery helt. Den amerikanska mediejätten bjöd på SHL hösten 2016, men förlorade. Ett år senare vann bolaget budgivningen på allsvenskan i fotboll. Discovery har dessutom köpt in SHL bakvägen via ett avtal om att visa C More på sin plattform Dplay.

Checken, som det vinnande bolaget sedan ska skriva ut, blir alltså rejält hög. Förra avtalet mellan TV4/C More landade på nästan 700 miljoner kronor om året – totalt fyra miljarder för sex år.

– Lågt räknat kan SHL nu säkert få in en miljard årligen. Man hoppas säkert på mer, upp till 1,2 kanske, eftersom SHL anser att detta är en lika viktig rättighet som till exempel Premier League, förklarar SportExpressens uppgiftslämnare vidare.

SHL: ”Hitta den tidpunkt vi tycker är bäst”

Erik Strandmark är ansvarig för SHL:s mediarättigheter.

– Det är mitt jobb att hitta den tidpunkt vi tycker är bäst när det gäller försäljningen av våra rättigheter. Generellt i branschen så blir det tidigare och tidigare. I övrigt kan jag inte säga något om vad som för närvarande händer i processen, säger Strandmark.

Uppgifter gör gällande att ni kan komma att dra in mer än en miljard kronor årligen – stämmer det?

– Det kan jag inte kommentera. Jag kan inte heller säga när vi bestämmer oss.

På Nent är man givetvis medvetna om att SHL:s rättigheter är ute på marknaden, men från företagets sida är man väldigt fåordigt.

– Vi kommenterar aldrig sporträttigheter som vi inte äger, förklarar Nicholas Smith, chef för externa kommunikationer.

Johan Cederqvist, kanalchef för sport och rättigheter på C More och TV4, är lika tystlåten.

– Vår policy är att inte säga något i frågor som dessa, förklarar Cederqvist.

Men ni är intresserade av att fortsätta samarbetet med SHL efter 2023?

– Jag kan inte kommentera det heller.

